Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cele mai valoarea parcuri dendrologice din regiunea Moldovei a fost slutit la initiativa primaritei din comuna ieseana Tibanesti, care s-a gandit sa taie arbori batrani de peste 100 de ani pentru un loc de joaca.

- Unul dintre cele mai valoarea parcuri dendrologice din regiunea Moldovei a fost slutit la initiativa primaritei din comuna ieseana Tibanesti, care s-a gandit sa taie arbori batrani de peste 100 de ani pentru un loc de joaca.

- Unul dintre cele mai valoarea parcuri dendrologice din regiunea Moldovei a fost slutit la initiativa primaritei din comuna ieseana Tibanesti, care s-a gandit sa taie arbori batrani de peste 100 de ani pentru un loc de joaca.

- Acoperisul Bisericii Cuvioasa Parascheva din orasul Stefanesti, incadrata ca monument istoric, a fost afectat de o puternica furtuna care a lovit, marti dupa-amiaza, judetul Botosani. Tabla si lemnul de pe biserica din orasul Stefanesti au fost smulse de vant, iar apa s-a infiltrat in peretii lacasului…

- Vineri dimineața, mai multi politisti au intrat cu forta in casa unor localnici din orașul Baia de Arama (Mehedinți), impreuna cu angajati ai asistentei sociale, pentru a lua o fetita de 9...

- Demersul lui Cozmin Gușa vine in contextul in care acesta l-a acuzat ca a comis ilegalitați in calitate de acționar al Realitatea TV. Gușa, care neaga toate acuzațiile, susține ca i-a fost afectat dreptul la viața privata și la imagine, realitatea.net.Citește și: Emoții URIAȘE pentru Arhiepiscopului…

- Ruina Casei de Cultura din Zlatna, altadata una dintre cele mai frumoase cladiri din oraș, se degradeaza de la an la an, din cauza unui proiect ratat. Deși existau bani, iar licitația realizata la București in urma cu opt ani s-a finalizat cu un contract, firma care a caștigat a abandonat in scurt timp…

- Manchester City ar putea fi exclusa din Liga Campionilor din cauza incalcarii regulamentului fair-play-ului financiar, a scris, luni, New York Times, citata de AFP, potrivit news.ro.Surse apropiate dosarului au declarat publicatiei americane ca gruparea campioana a Angliei, detinuta din 2008…