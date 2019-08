Stiri pe aceeasi tema

- MARȚI 13 AUGUST – ZIUA INFORMARII PREVENTIVE Se spune ca ziua de ”Marți 13” poarta ghinion, insa pompierii vranceni, alaturi de voluntarii inspectoratului nostru, au fost alaturi de cetațeni pentru a-i invața cum sa se comporte in situații de urgența. Derulate sub sloganul “Preveniti ghinionul”, activitatile…

- Confederatia Asiatica de Fotbal (AFC) a suspendat pe viata trei jucatori din Kîrgîstan si un portar din Tadjikistan, pentru trucare de meciuri informeaza lequipe.fr.Jucatorii din Kîrgîstan, între care internationalul Kursanbek Seratov, si portarul nationalei Tadjikistanului,…

- Una calda, alta rece! In timp ce pe plan profesional o duce excelent, fiind omul de care se leaga sperantele fanilor intr-o revenirea istorica a Rapidului pe prima scena a fotbalului romanesc, Daniel Pancu are probleme la capitolul sentimental. Simbolul clubului giulestean a divortat de Mihaela, dupa…

- Daniel Pancu, antrenorul Rapidului, s-a declarat mulțumit de egalul amical dintre echipa sa și Hapoel Haifa, 3-3, și a recunoscut ca și l-ar dori la echipa sa pe Gabi Tamaș, care a intrat in conflict din nou cu conducerea dupa ce a lipsit de la un antrenament. „Regret ca nu m-am intalnit cu Gabi Tamaș.…

- Oana Cuzino are in spate un trecut pe care nu multa lume il știe. Indragita prezentatoare de televiziune, jurnalist și medic primar geriatru, a trecut printr-un moment greu in urma cu mai mulți ani. Oana Cuzino, in varsta de 48 de ani, a fost casatorita de doua ori, primul sau soț alegand sa se sinucida…

- "Eu sfatuiesc jucatorii sa se casatoreasca devreme, familia este foarte importanta. Am invatat ca familia este foarte importanta in viata jucatorului de fotbal. Nu e un exemplu pozitiv ca SUA, campioana la fotbal, acolo sunt lesbiene, pentru ca a zis una dintre ele ca traiesc intre ele de mici, deci…

- Tehnicianul Mircea Lucescu a declarat, joi, ca îi sfatuieste pe jucatorii de fotbal sa se casatoreasca devreme, deoarece familia este foarte importanta, informeaza News.ro."Sunt convins ca Razvan ma va depasi, sper ca stranepotul meu ne va depasi. În familia noastra, eu m-am casatorit…

- Daniel Pancu, antrenorul Rapidului, a reacționat pentru GSP dupa ce Marius Șumudica a declarat astazi ca pentru el „Rapidul a murit". „Nu știu contextul in care a dat Șumudica declaratia asta. Nu mi se pare ca s-a referit la mine, dar sunt surprins, fiindca mie Rapidul nu mi se pare mort, dimpotriva,…