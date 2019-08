VIDEO Protest în fața MAI: PNL și cetățeni depun perechi de încălțăminte în memoria copiilor care dispar anual Reprezentanți ai PNL București, alaturi de alți cetațeni impresionați de cazul din Caracal, s-au adunat sâmbata în fața sediului Ministerului de Interne și depun 400 de perechi de încalțaminte pentru fiecare copil care dispare anual fara urme, transmite Mediafax.



Manifestația vine în contextul tragediei din Caracal, unde Alexandra nu a mai putut fi salvata, deși a sunat la 112 de trei ori.



"Conform cifrelor oficiale, în România, anul trecut au fost dați disparuți 4000 de minori. Au fost regasiți 3600. Nu au mai fost gasiți 410. Doar în 2018.

