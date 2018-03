Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Panduru practica fitness-ul de la 19 ani, iar acum participa la concursuri in SUA. Intr-un interviu exclusiv pentru Prosport, ea dezvaluie secretele acestui sport care iti face un corp aproape perfect. Ca model a aparut in numeroase reviste de moda internationale si a prezentat…

- Robotica aduna tot mai multi adepti, iar competitia FIRST Tech Challenge scoate la iveala nu doar liceeni talentati, ci si profesori dedicati. Adriana Ciocanel, profesor de informatica la Colegiul National „Calistrat Hogas” din Tecuci, este unul dintre ei.

- Cand nu se afla pe scena sau in studio, Maria acorda o atenție sporita stilului de viața. Solista Maria Radu este una dintre cele mai sportive artiste din Romania. De mai bine de 10 ani este vegetariana, practica regulat sport, precum tenis, jogging, aerobic, iar mai nou experimenteaza STRONG by Zumba®,…

- Simona Halep face senzație in California și e din ce in ce mai apreciata de specialiști și de fani, in urma jocului sau. Calificarea ei in sferturile de la Indian Wells i-a incantat si pe jurnalistii locali care acopera aceasta competitie.Simona Halep a ajuns la un bilant uluitor in 2018:…

- Muzeul Național de Arta al Romaniei și Institutul Maghiar Balassi din Bucuresti organizeaza joi, 22 martie, de la ora 11.00, la Salile Kretzulescu, conferința de presa a expoziței Korniss Peter: Memorie continua. Conferința de presa va avea loc in prezența artistului Korniss Peter, a curatoarei Kovacs…

- Participarea la concursurile de fitness poate fi o pasiune destul de costisitoare. Pentru o pregatire adecvata, prețurile pornesc de la 4.000 de dolari și pot depași cu ușurința 10.500$ annual, in funcție de popularitatea antrenorului (competition coach) și perioada pe care o lucrezi cu acesta. „Costurile…

- Mama a unui baiețel, Nadine a renunțat definitv la muzica. Vedeta spune ca la 41 de ani nu se mai vede pozand ca o diva. In ultimii ani, viața lui Nadine s-a schimbat radical. Mulatra care facea furori cu Școala vedetelor este acum implinita pe plan personal. Este casatorita cu Dragoș Apostolescu, de…

- Horoscop Emily Heil, de la prestigiosul „The Washington Post” a mai adugat un „fact”: ”Chuck Norris nu face planuri, el spune cum o sa fie America!” In legatura cu susținerea de catre Chuck Norris a lui POTUS, dar asta este alta poveste. Știți ca nimeni, niciodata, din presa isterica și anarhista de…

- Mai mulți elevi de la Colegiul Tehnic Ion Mincu participa la proiectul caritabil „Care and Help”, organizat de Consiliul Local al Tinerilor Focșani. Incepand cu 19 februarie, cand au primit materialele necesare pentru a face produse handmade, ei au confecționat micile simboluri ale primaverii – marțișoarele.…

- Tatal lui Catrinel Sandu și-a vizitat fiica in America, iar cand s-a intors a facut mai multe marturii. Parintele a spus, intre altele, ca ea nici nu se gandește sa revina in Romania, deși peste Ocean este foarte greu. „Ne iubim, ne intelegem, avem o telepatie, cea mica mi-a furat zodia, cea mare ochii,…

- De ce s-a intors Angela Similea in Romania , dupa o perioada lunga petrecuta peste Ocean? Indragita doamna a muzicii ușoare romanești a dezvaluit ca are de onorat cateva contracte și de rezolvat cateva probleme administrative. Nu va sta mult, o trage ața inapoi la fiul sau, in America. Angela Similea…

- La cateva ore dupa ce președintele rus Vladimir Putin a afirmat ca armata sa a testat cu succes o racheta de croaziera hipersonica, șeful atelierului de tehnologie avansata al Pentagonului a spus ca SUA este pe drumul cel bun pentru o serie de teste cu prototipe hipersonice, in urmatorii ani, scrie…

- "Statul trebuie sa recupereze banii. Nu cred ca a duce oamenii in puscarie reprezinta o solutie. Eu am discutat in ultimele zile cu multi oameni din alte state din Europa si America, unde statul are ca scop principal recuperarea banilor si nu trimiterea in puscarie a unui om. Pentru ca asa inchizi…

- Iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, dupa celebrul proces numit Brexit, este privita strict ca o infrangere a statului care paraseste Uniunea. Ba mai mult, tipul de negociere actual in zodiac Barnier vizeaza o pedepsire a celui care pleaca, pentru ca Brexitul sa coste, sa doara si sa nu creeze…

- Consiliul de Disciplina al Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Vrancea a decis ca judecatorii sa fie cei care vor avea ultimul cuvant in cazul profesoarei de franceza de la Golești. Aceasta a sesizat IȘJ cu privire la faptul ca unitatea de invațamant la care era angajata a decis desfacerea contractului…

- Denise Iacobescu, mama Antoniei, a scos din albumul cu amintiri o fotografie din urma cu foarte mulți ani. Denise Iacobescu este mama Antoniei, cele doua avand o relație foarte apropiata . Nu sunt doar mama și fiica, ci și cele mai bune prietene. Denise Iacobescu, in varsta de 50 de ani , este o femeie…

- America si Anglia denunta un grav atac al hackerilor rusi, direct controlati de armata, in dauna Ucrainei si de aici in lumea intreaga. Casa Alba avertizeaza guvernul lui Vladimir Putin ca Rusia - va plati consecintele - acestui atac informatic orchestrat de militarii sai.

- Cum se elaboreaza subiectele de la examenul de Bacalaureat. Directorul adjunct al Centrului Național de Evaluare și Examinare, Sorin Spineanu Dobrota, explica miercuri, de la ora 12.00, la interviurile Libertatea Live , traseul redactarii, pastrarii și extragerii subiectelor pentru probele scrise de…

- Ionela Prodan parasește Romania dupa ce a fost externata din spital. Se pare ca interpreta de muzica populara are nevoie de liniște, motiv pentru care fetele acesteia au luat decizia de a-și duce mama in America. „In scurt timp, cantareata va pleca spre Vegas, asa au decis Anamaria si Anca. Acolo, ea…

- Indragita noastra cantareața, Irina Loghin, trece prin clipe de coșmar. Vedeta a povestit ca a fost infestata cu un virus, care peste Ocean a ucis mai mulți oameni. Irina Loghin se afla acum acasa, insa intr-o stare delicata! Vedeta susține ca a luat un virus din America.„Cum am ajuns in tara am mers…

- Libertatea te ajuta sa te pregatești pentru probele orale la Bacalaureat 2018. Profesoara de informatica Filonela Rodica Balașa, de la Colegiul Național „Grigore Moisil” din București, le spune candidaților la Bacalaureat ce trebuie sa știe pentru rezolvarea cerințelor de la proba de evaluare a competențelor…

- Vicepresedintele SUA, Mike Pence, care va sosi joi in Coreea de Sud, inaintea ceremonie de deschidere a jocurilor, nu a exclus miercuri posibilitatea unui dialog direct. Aflat la Tokyo, el a anuntat insa "cea mai dura si agresiva runda de sanctiuni impotriva Coreei de Nord", informeaza Reuters.Agentia…

- Ridicarea vizelor de intrare in Canada de la 1 decembrie 2017, a determinat o creștere a numprului de romani ae vor sa calatoreasca peste Ocean. Potrivit bunei analize a motorului de căutare momondo.ro, interesul românilor de a călători în Canada în 2018 a crescut cu…

- Libertatea te ajuta sa te pregatești pentru probele orale la Bacalaureat 2018. Profesoara de Limba romana Ecaterina Stanca, de la Colegiul Național de Informatica „Tudor Vianu”, vine la Interviurile Libertatea LIVE, de la ora 13:00. Prima sesiune a examenului național de Bacalaureat 2018 incepe luni,…

- Irina Loghin, clipe de cosmar peste Ocean. A fost infestata cu un virus care a ucis oameni in America. Acum este acasa, insa in stare delicata! „Cum am ajuns in tara am mers de urgenta la medic. Dupa nopti pierdute, turneul din State este obositor, aveam program vineri, sambata, duminica in…

- Alexandra Nechita este acum o femeie frumoasa si este mamica unei fetite dragalase. Uite cum arata familia ei din America. Toata lumea o cunoaste drept „Micuta Picasso”, numai ca pictorita si, mai nou, sculptorita Alexandra Nechita a ajuns la varsta maturitatii. Nascuta la Vaslui, in 1985, Alexandra…

- El a spus ca politica este singura profesie in care intri fara sa dai niciun test. "Atata timp cat in țara aceasta nu este un model de un om politic care sa iși asume, pe plan moral și pe plan de leadership... In Canada și America, copiii invața ce inseamna leadership. Leadership este ceva…

- Motociclistul Emanuel Gyenes, singurul roman care a concurat in acest an la Raliul Dakar, a fost primit luni, la locul de munca din municipiul Satu Mare, cu tort si aplauze, fiind felicitat de colegi. El a marturisit ca aceasta competitie a fost cea mai grea dintre editiile care au avut…

- Flavia Mihașan a fost in America, in vacanța, cu iubitul ei, Codin Maticiuc. Vedeta a revenit acasa si cu un tatuaj nou, facut la un salon celebru, Miami Ink. Flavia Mihașan și-a inceput concediul de iarna inainte de Craciun, cu o escala, in Italia, acolo unde traiește de mai mulți ani familia ei.

- Salarii marite cu 35% pentru funcționarii din Ministerul Agriculturii care se ocupa de banii europeni Personalul platit din fonduri publice care gestioneaza fonduri europene nerambursabile și cel din structurile cu rol de organisme intermediare pentru programele operaționale va beneficia de majorarea…

- Andreea Balan si George Burcea s-au bucurat de o frumoasa vacanta in America, in care au fost fara micuta Ella, careia i-au dus dorul. Artista a vorbit despre clipele de vis traite peste Ocean, dar si despre momentul in care si-ar dori sa devina, din nou, mamica. A

- Monica Gabor le-a dezvaluit fanilor ei care este noua sa ocupatie, pentru care se pregateste intens. Bruneta nu sta degeaba in America! In timp ce Mr. Pink e ocupat cu afacerile, fostul manechin are propria ei meserie, deloc usoara! Vedeta a dezvaluit pe o retea de socializare ca s-a facut profesoara…

- Cum isi rasfata proaspata sotie un milionar roman stabilit in America! A dus-o pe o insula pustie cu plaja privata, iar ea l-a rasplatit cum stie mai bine! Imaginile sunt spectaculoase!

- Diana Bișinicu a avut parte de un incident care i-a provocat mari dureri, in timp ce se afla peste Ocean. Diana Bișinicu, mama a unei fetițe adorabile , a fost in America, acolo unde a fost invitata sa cante la un eveniment. Din pacate, artista și-a luxat piciorul și a cantat cu mari dureri și cu piciorul…

- Milionarul Nick Radoi a implinit 55 de ani și a sarbatorit in Thailanda! Romanul care la 19 ani a luat drumul Americii a avut parte de experiențe inedite. Le-a imortalizat in cateva fotografii pe care Libertatea vi le prezinta in exclusivitate. Excentricul bogațaș apare ”calare” pe elefant și la poza…

- La peste doi ani de la scandalul Dieselgate, in care a fost acuzat ca a manipulat testele de emisii si de consum pentru modelele diesel vandute peste Ocean, cu pierderi inregistrate de cateva zeci de miliarde de dolari, Volkswagen și-a recapatat optimismul, scrie automarket.ro.

- Cel puțin opt elevi și o profesoara de la o școala din Rusia au fost atacați cu cuțitul de doi indivizi cu cagule pe cap. Aceștia au fost reținuți de poliție. "Doi infractori mascati au atacat o profesoara si elevi. În urma atacului, noua persoane au fost ranite: profesoara…

- Se pare ca America este continetul preferat al Andreei Balan și a soțului sau, George Burcea. Nu numai ca și-au facut luna de miere peste Ocean, ci, mai mult, dupa un an de munca istovitor, inceputul lui 2018 ii prinde pe cei doi tot in Statele Unite ale Americii.

- Irina Columbeanu si-a petrecut ultimele saptamani in Statele Unite ale Americii, alaturi de mama ei, Monica Gabor, de iubitul acesteia, Mr. Pink, si de fiul lui, Anthony. Micuta s-a distrat de minune de sarbatori in compania acestora, dar acum a fost nevoita sa se intoarca in tara, unde trebuie sa inceapa…

- Monica Gabor și-a luat ramas bun de la fiica ei și a lui irinel Columbeanu. Dupa vacanța de iarna pe care a petrecut-o in America, irina se intoarce in Romania. Monica Gabor a avut parte de clipe de neuitat alaturi de fiica ei și a omului de afaceri Irinel Columbeanu. Irina a petrecut vacanța de iarna…

- Autoritațile din Galați sunt in mijlocul uni scandal internațional din cauza proiectului care prevedea construirea unui tunel pe sub Dunare. In urma cu ceva timp se discuta despre ideea construirii unui tunel pe sub Dunare . Ideea a fost, insa abandonata. Acum este scandal la Galați, iar proiectul tunelului…

- Suprinzator, Irinel Columbeanu și Mr. Pink au multe puncte comune in modul de a privi lucrurile și se apreciaza reciproc. Ca și anul trecut, cei doi au avut o mica intalnire, de doar cateva minute Reticent in urma cu ceva ani privind identitatea lui Mr. Pink, Irinel Columbeanu s-a convins cu ochii lui…

- Anul acesta, a fost unul in care s-a simtit din plin implicarea Statelor Unite in agitatia politica de la noi. America a tras de maneca politicienii care incearca sa schimbe legile Justitiei si a convins Guvernul sa cumpere de peste Ocean rachete de miliarde de dolari.

- Potrivit unui apropiat al cuplului, Mr. Pink ar avea doi copii dintr-o relație anterioara. Irina Columbeanu l-a cunoscut pe Anthony, unul dintre aceștia. La mai bine de șase ani de cand se afla in Statele Unite, Monica Gabor pare sa-și vada visul cu ochii. O are alaturi de ea, momentan doar in vacanța,…

- Studenții UBB participa la cea mai prestigioasa competiție mondiala de studii de caz in management Studentii Facultații de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universitații Babeș-Bolyai vor participa, la inceputul anului 2018, la John Molson Undergraduate Case Competition, cea mai prestigioasa…

- Chiar daca locuiește de ani buni in America și revine acasa doar atunci cand i se face dor de familie sau are proiecte personale importante, Anamaria Ferentz nu renunța la tradițiile de Craciun. Proaspat intoarsa in Romania pentru a petrece Sarbatorile de iarna cu familia, Anamaria Ferentz ne-a marturisit…

- Magia sarbatorilor de iarna a inundat sala de ședințe a Consiliului Județean Vrancea, care a primit zilele trecute vizita primilor colindatori. Un grup de 40 de copii, care formeaza Corul Școlii ”Anghel Saligny” din Focșani, a transpus in atmosfera Craciunului gazdele din conducerea…