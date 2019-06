Stiri pe aceeasi tema

- Un crater adanc a aparut, marți pe strada Constantin Brancoveanu. Groapa este suficient de mare cat sa cuprinda roata unei mașini și sa dea batai de cap șoferilor care trec cu autoturismele prin zona. Problema a fost semnalata autoritaților, iar la fața locului a fost trimis un echipaj al Poliției Locale…

- Politistii locali si-au sarbatorit ziua printr-o expozitie in Piata Prefecturii din Targu Jiu, acolo unde au fost aduse cele mai bune echipamente din dotarea politistilor locali. Vizitatorii au fost rasplatiti cu insigne si cu pliante informative și au putut admira autospecialele folosite in misiunile…

- In perioada Sarbatorilor Pascale si a minivacantei de 1 Mai, polițiștii locali se vor afla la datorie și vor asigura masuri de ordine si siguranta publica, avand misiunea de a preveni și combate faptele antisociale astfel incat manifestarile religioase si activitatile recreative sa se desfasoare in…

- Agenții locali in civil trimiși de primarul Nicolae Robu sa-i prinda pe cei care arunca gunoaie pe jos in centrul Timișoarei stau cu ochii și pe bicicliști sau pe cei care se plimba cu rolele ori alte mijloace de locomoție interzise in centrul orașului. „Odata cu incalzirea vremii au aparut…

- Opt polițiști locali se plimba zi de zi prin centrul Timișoarei, in doua schimburi, pentru a-i prinde pe cei ce arunca mucuri de țigara sau alte gunoaie pe jos. Cu ajutorul lor, Poliția Locala a dat peste 200 de amenzi trecatorilor nesimțiți.

- Polițiștii locali din Rovinari vor primi norma de hrana incepand cu aceasta luna. Aleșii locali au gasit fonduri sa le ofere angajaților de la Poliția Locala și norma de hrana pe langa salariu. Norma de hrana a fost stabilita î...

- Doi tineri din Hunedoara care vindeau icoane de mici dimensiuni pe strazile din Targu Jiu au fost amendați de Poliția Locala. Aceștia nu aveau autorizație pentru o astfel de activitate. "Polițiștii locali au depistat pe strada Victoriei din mu...

- Strazile din zona unitaților de invațamant sunt blocate zilnic de parinții care isi duc copiii la scoala cu masinile personale, oprind in strada minute in șir, blocand astfel traficul rutier. Mai mult decat atat, soferii care transporta elevii pana in poarta scolilor staționeaza fara sa le pese ca exista…