Stiri pe aceeasi tema

- Victor Spirescu, romanul care a plecat in 2014 in Marea Britanie, la munca, pentru a-si cladi un viitor pe care nu l-ar fi reusit in tara, ajunsese celebru. A aparut chiar in ziarele din ”Insula”, fiind prezentat drept prototipul invadatorului est-european! Veste tragica, insa, la inceput de an 2018:…

- Nepotul celebrei Veta Biris pare sa-si fi incheiat definitiv socotelile cu fosta lui sotie. Actorul Silviu Biris a fost obligat sa le plateasca copiilor sai o pensie de intretinere dubla fata de suma pe care o achita pana acum, dar si sa-l plateasca pe avocatul Irinei Cornisteanu, fosta lui nevasta.…

- Mircea Badea are o relație de ani buni cu Carmen Bruma, impreua cu care are și un copil. Puțina lume știe ca celebrul prezentator a trait o adevarata poveste de dragoste alaturi de alta femeie, inainte sa o cunoasca pe Carmen Bruma.

- Diana si Aurel de la" Insula iubirii" au luat prin surprindere pe toata lumea in momentul cand au anuntat ca formeaza un cuplu. Fostii concurenti au vorbit despre parerile pe care le aveau unul despre celalalt, iar la un moment dat s-au si sarutat in platoul unei emisiuni tv. Printre altele, i-au…

- Diana Roibu si Dorin Cocos s-au casatorit la numai cateva luni de la divortul omului de afaceri de Elena Udrea, scrie cancan.ro. Cei doi au avut parte de o nunta de vis la Palatul Snagov, insa casnicia nu a durat prea mult. Omul de afaceri a fost arestat preventiv in Dosarul Microsoft, iar la intoarcerea…

- Gica Hagi s-a intors in țara cu Ianis: ”Tratativele sunt foarte avansate! Sper sa-l avem cand incepe campionatul”. Gica Hagi este aproape de a-și readuce fiul la echipa. „Regele” s-a intors in țara cu fiul sau cu tot și spune ca nu-l mai lasa sa plece! „Tratativele sunt avansate, chiar foarte avansate.…

- Beyonce de Romania a primit, dupa luni bune, prima veste buna, imediat dupa Revelion. Astfel, fosta iubita a lui Nicolae Guța are toate motivele sa fie, acum, fericita, cu atat mai mult cu cat, in preajma Sarbatorilor de Iarna avea emoții cu privire la starea ei de sanatate.

- Anul 2018 vine cu schimbari pe toate planurile pentru vedetele din Romania! Adriana Bahmunteanu a anuntat ca demisioneaza de la Antena Stars, dupa mai bine de sase ani. Se pare ca vedeta isi doreste sa se implice in alte proiecte si sa aiba parte de noi provocari.

- Gheorghe Gheorghiu a revenit in Romania la mai putin de o luna de la scandalul cu fosta iubita, Mariana Calfa. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , are primele imagini cu artistul care s-a intors din Canada, ca sa faca sarbatorile acasa. (CITESTE SI: DECLARATII IN EXCLUSIVITATE. N-a mai suportat acuzatiile…

- Razboiul dintre FCSB și CSA Steaua devine din ce in ce mai agresiv, iar cele doua parți profita de fiecare ocazie pentru a lansa acuze virulente la adresa "rivalilor". "Balint, acel frustrat fara par", "Fraier vanzator de gogoși" și "Vanzatorilor, va vindeți pentru 100$", sunt cateva…

- Lucian Becali, nepotul lui Gigi Becali, a reactionat la adresa lui Marius Lacatus si Gabi Balint, legendele din Ghencea care au ales Steaua, in detrimentul FCSB. Iritat de un interviu aparut in urma cu cateva saptamani in care cei doi fosti fotbalisti au rememorat perioada petrecuta la club, nepotul…

- Razboiul dintre FCSB și echipa Armatei devine din ce in ce mai agresiv pe zi ce trece, iar cele doua parți profita de fiecare ocazie pentru a lansa acuze virulente la adresa "rivalilor". Lucian Becali, nepotul lui Gigi Becali, a lansat recent un atac devastator la adresa gloriilor steliste Marius Lacatuș…

- Fosta jucatoare de tenis Anna Kournikova si cântaretul Enrique Iglesias au devenit la sfârsitul saptamânii trecute parinti de gemeni, potrivit site-ului specializat în celebritati TMZ, citat marti de EFE.

- Simona Halep a organizat o seara de neuitat inainte sa plece din tara pentru turneul demonstrativ din Thailanda (23-24 decembrie)! Prima jucatoare a clasamentului WTA si-a facut de cap alaturi de membrii staff-ului, dar nu au lipsit de la eveniment nici Ilie Nastase, Irina Begu sau Alexandra Dulgheru.…

- Dupa ecourile create in jurul plecarii lui Denis Alibec la munte, chiar in ziua meciului cu Viitorul, mama fotbalistului a dorit sa lamureasca situatia. De asemenea, Emilia Stroe l-a anuntat pe Gigi Becali ca fiul sau nu se da lovit. Denis Alibec a ales sa se distreze in timp ce restul…

- “Cetatenii” din Manchester au inceput sa se gandeasca serios la intariri, iar dupa ce a „distrus” campionatul, Pep Guardiola isi doreste un fotbalist care sa-i asigure titlul de campion cu mult inainte de finalul returului. Englezii scriu ca Isco este omul dorit la City. Conform Daily Star,…

- Gigi Becali a facut primul pas spre prelungirea contractului lui Nicolae Dica cu FCSB. Antrenorul a recunoscut ca a fost sunat de finantatorul echipei, care l-a confirmat in functie si din sezonul urmator. Nicolae Dica a terminat anul 2017 pe locul doi in clasamentul Ligii 1, la doua puncte…

- Beyonce de Romania, Madalina Dumitriu, il așteapta pe Moș Craciun cu fața plina de cearcane. Chiar daca se afișeaza intotdeauna cu fetița sa, Beyonce de Romania a fost intrebata de prietenii virtuali daca fata sa iși iubește tatal.

- Mihai Pintilii (33 de ani) a iesit accidentat in minutul 29 al meciului dintre FCSB si Viitorul, fiind inlocuit de Ovidiu Popescu. Intr-un moment in care jocul se desfasura in jumatatea campioanei, Pintilii s-a intins pe gazon si a cerut interventia medicilor, acuzand probleme…

- Pierre-Emerick Aubameyang (28 de ani) a semnat prelungirea contractului cu Borussia Dortmund, a anuntat, din greseala, unul dintre oficialii clubului german. Prezent in cadrul unei emisiuni televizate, Michael Zorc, directorul sportiv al Borussiei Dortmund, a fost intrebat care…

- Prietenul lui Florin Salam arunca bomba despre fuga Roxanei Dobre. Este vorba despre Eugen Dragoi, care a facut dezvaluiri șocante despre relatia celor doi. Veste bomba in lumea showbiz-ului din Romania. Roxana Dobre, partenera de viața a lui Florin Salam, a fugit de acasa. Ea s-a dus la fostul iubit,…

- Motivul pentru care Anca Neacșu s-a intors in Romania. Fosta artista de la ASIA va petrece Craciunul alaturi de familia ei și este foarte fericita ca poate face asta. Cantareata Anca Neacsu, fosta membra a trupei ASIA, care locyuiește in Turcia, s-a intors in Romania, pentru familia ei. Vedeta s-a…

- Beyonce de Romania trece prin momente cumplite. Fosta iubita a lui Nicolae Guta este transfigurata de durere, dupa ce medicii i-au spus ca este suspecta de cancer. Ea va face in curand un nou set de analize, in urma caruia va afla daca are sau nu temuta boala. Ultimele fotografii postate de Beyonce…

- Alex Ashraf, sotul Oanei Zavoranu, este adus din nou in fata magistratilor de fosta lui iubita, impreuna cu care are un baietel! Alexandra Oncescu l-a dat in judecata pe palestinian, iar CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat ce-i cere bruneta fostului partener. (CITESTE SI: Atentie! Imagini…

- Castigul salarial mediu nominal net a crescut, in octombrie, cu 16 lei (+0,7%), pana la valoarea de 2.392 de lei, in comparatie cu luna anterioara, in timp ce salariul mediu nominal brut s-a majorat cu 0,7% si a ajuns la 3.327 lei, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate luni.

- Lucian este, de ani buni, nepotul favorit al lui Gigi Becali și, tot de atunci, controversele care țin de el l-au facut aproape la fel de cunoscut ca pe unchiul sau, cei doisemanand din plin cand venea vorba de limba ascuțita.

- Fosta iubita a lui Catalin Botezatu, este una dintre cele mai admirate femei din Romania, chiar daca a ales sa se retraga din lumina reflectoarelor acum ceva timp. Tania Budi se pare ca a avut parte de un eveniment nefericit, in urma caruia si-a rupt piciorul. Aceasta s-a fotografiat chiar dupa incident.

- Dupa mai bine de doua decenii de mariaj, Mihai Stoica a divortat de Corina, insa cei doi au pastrat o relatie apropiata. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va arata, in exclusivitate, ce gest a facut fosta sotie pentru directorul sportiv al FCSB-ului, dupa o sesiune de cumparaturi, in parcarea unui…

- S-a pus punct in scandalul dintre Gabriel Enache, fotbalistul de la FCSB, si Madalina, fosta lui sotie! Judecatoria Sectorului 1 a rezolvat ultimele neintelegeri dintre cei doi, custodia fetitei si pensia alimentara pe care jucatorul trebuie s-o onoreze chiar retroactiv. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din…

- Misty si iubitul sau Keo sunt pe cale sa devina parinti, informeaza Wowbiz.ro. Cântareata ar fi însarcinata în 7 luni si jumatate si ar fi tinut sarcina secreta pâna acum.

- Veste mare in lumea mondena din Romania! Cand nimeni nu se astepta, Codin Maticiuc traiește o poveste de dragoste alaturi de o vedeta de televiziune! Paparazzii Spynews.ro au imaginile in care craisorul de Dorobanti apare alaturi de cea care a reușit sa-i fure inima!

- Finalul acestui an este unul de cosmar pentru Alin Tosca! Internationalul roman o tine din greseala in greseala la Betis Sevilla, iar presa din Spania il face praf de fiecare data. Nici conducerea clubului andaluz nu il mai are la inima pe jucatorul trimis in La Liga de Gigi Becali pentru un milion…

- Fosta iubita a lui Tudor Chirila, in public la Vocea Romaniei. Este vorba despre Andreea Raicu. Vedeta a postat o imagine pe contul de socializare, cu puțin timp iniante de inceperea show-ului, vineri seara, de 1 decembrie. Andreea Raicu a fost prezenta in platoul Vocea Romaniei, in cea de-a treia gala…

- La nici o luna dupa pronuntarea divortului de Madalina, Gabriel Enache i-a oferit iubitei sale, Lena, inelul de logodna, pe care a platit o avere. Cuplul se va casatori anul viitor, iar CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, toate detaliile. Pana atunci, in decembrie,…

- “Beyonce de Romania” trece prin momente cumplite. Fosta iubita a lui Nicolae Guta a fost la un control medical, a aflat ca are mai multi noduli si ca este suspecta de cancer. Pentru a treia oara! A

- Celebrul Alain Delon, aflat in depresie dupa moartea actriței Mireille Darc din august, și-a gasit liniștea in brațele in brațele ziaristei Valerie Trierweiler, care a fost partenera fostului președinte al Franței Francois Hollande.

- Lumea mondena din Romania se mareste! Iubita lui Dorin Cocos este insarcinata in sapte luni. Iar dupa calculele facute, potrivit unor marturisiri de-ale apropiatilor cuplului, Raluca Miu urmeaza sa nasca la inceputul anului viitor.

- Romania ar putea incheia in luna februarie un nou acord cu FMI, pentru a se incadra in deficitul bugetar agreat cu Uniunea Europeana, a declarat sambata, la Suceava, deputatul PNL Cristina Traila.Citește și: Rupere in PSD Un ministru al lui Mihai Tudose, 'FACUT PRAF': 'Nu poti avea ziua si…

- Romania este tara cu cea mai saraca populatie din Uniunea Europeana si poate cu cei mai bogati politicieni, a declarat, vineri, europarlamentarul Catalin Ivan, intr-o conferinta de presa organizata de RoAction.

- Dupa ce Mariana Calfa l-a acuzat ca ii doreste moartea si ca ar fi pus oameni sa o urmareasca, Gheorghe Gheorghiu a rupt tacerea. Reputatul artist si-a demolat fosta iubita, despre care a afirmat, in exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , ca nu ar fi in deplinatatea facultatilor…

- Ioana Picos s-a pozat alaturi de partenerul vietii sale si de cei doi copii. Foarte zambareti si fericiti, cei doi parinti se simt binecuvantati. Marina Dina, de urgenta la spital cu unul dintre gemeni "Sufletul se vindeca atunci cand ești in preajma copiilor. Mulțumim Doamne pentru…