- Cunoscuta ca o femeie eleganta, de o frumusete rapitoare, Alexandra, fiica lui Cornel Penescu, fostul patron al clubului FC Arges, a ajuns de nerecunoscut. Tanara, candva o adevarata „printesa” in Trivale, se confrunta cu probleme serioase la nivelul fetei.

- Trei surori romance au fost ucise intr-un accident ce a avut loc pe o autostrada din Statele Unite ale Americii. Fetitele se aflau intr-o masina condusa de mama lor cand un sofer de camion a facut o manevra imprudenta.

- Iurie Leanca a fost viceprim-ministru pentru Integrare Europeana al Republicii Moldova. In perioada mai-octombrie 1989, Iurie Leanca a fost funcționar la Ambasada Uniunii Sovietice din București. Intre 1993-1997 a fost ministru-consilier al Ambasadei Republicii Moldova in Statele Unite ale Americii.…

- Doi roboți cu ultraviolete, Zoe și Pauletta, care lupta cu infectiilor nosocomiale, au fost achizitionati de curand de Spitalul Municipal Fagaraș. Roboții cu ultraviolete, numiți de americani Zoe și Pauletta, sunt de dimensiunea unor aspiratoare profesionale și au fost concepuți special pentru distrugerea…

- ​Endava, companie de servicii IT privata înființata acum 18 ani, a anunțat vânzarea catre Worldpay a diviziei fintech, care are în prezent 138 de angajați localizati în București. La solicitarea Worldpay, Endava a agreat sa permita exercitarea timpurie a opțiunii, a carei…

- Veniturile au urcat cu 20% in primele trei luni din acest an, la 3,1 miliarde de dolari, in linie cu estimarile companiei, ceea ce a dus la cresterea actiunilor cu 2,6% la Bursa de la New York.Directorul general Dara Khosrowshahi a laudat imbunatatirea conditiilor de afaceri, dar a numit…

- La Universitatea "Ovidius" din Constanta s-au deschis lucrarile celei de-a treia Conferinte internationale cu titlul: "CONTEMPORARY PERSPECTIVES IN PSYCHOLOGY EDUCATION AND SOCIAL WORK- (COPES-2019)" dedicata implinirii a 20 de ani de la infiintarea Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei din…

- Cautarile de zboruri catre Romania pentru weekendul 24-26 mai, cel in care vor avea loc Referendumul pe teme de Justitie si alegerile pentru Parlamentul European, sunt cu 11,3% mai multe decat media cautarilor pentru celelalte weekenduri din luna mai. Echipa motorului gratuit de cautare pentru…