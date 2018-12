Stiri pe aceeasi tema

- Inima unei copile de 8 ani bate, de ieri, in pieptul unui bEietel de 10 ani. S-a intamplat dupE ce mama fetitei, implicatE intr-un grav accident de maxinE, xi-a dat acordul pentru ca organele fiicei sE fie... donate. Astfel, la doar 8 ani, copila a reuxit sE salveze alte vieti! PlEmanii celei mici au…

- Vasile Ciobanu, cunoscut drept ”El magico” Raj, ar fi fost prins in flagrant! (Ia-ti masina visurilor tale in doar cateva luni!) Celebrul dealer de droguri al vedetelor ar fi fost capturat, recent, dupa o operațiune-fulger a ”mascaților”. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate,…

- Imagini accident teribil la Viseu de Sus. Un sofer beat crita a lovit o casa, apoi a ricosat intr-un alt imobil, dupa care s-a rasturnat.video+foto Un sofer beat crita s-a urcat la volanul unui autoturism si a condus nebuneste. La un moment dat acesta a pierdut controlul volanului, a parasit partea…

- Tragedie pe DN1, miercuri seara (7 noiembrie), in zona localitatii Oiejdea, in județul Alba. Un barbat de 58 de ani din Teiuș care conducea un camion nu a acordat prioritate de trecere unui autoturism condus de catre un tanar de 26 de ani. In urma imnpactului violent, șoferul autoturismului a murit.…

- Doua persoane au fost ranite, miercuri dimineata, dupa ce o ambulanta care se deplasa la Odorheiu Secuiesc pentru preluarea unui bolnav a fost lovita de un autoturism, a informat Inspectoratul de Politie...

- O persoana a murit și doua au fost ranite, duminica, in afara localitații Nojorid, județul Bihor, dupa ce șoferul unui autoturism a efectuat o depașire neregulamentara și a intrat in coliziune frontala cu o autoutilitara care circula din sens opus, transmite corespondentul MEDIAFAX.Purtatorul…

- O femeie de aproximativ 70 ani care ar fi traversat strada neregulamentar a fost proiectata intr-un autobuz care era oprit in statie dupa ce a fost lovita de o masina care se deplasa pe Bd. Poligrafiei,...

- Un fotbalist englez care evolua pentru reprezentativa Angliei in meciul cu selectionata de amatori a Romaniei din UEFA Regions' Cup ce s-a desfasurat miercuri seara la Buzau a ajuns in stare grava la spital dupa ce s-a ciocnit violent cu un aparator roman.