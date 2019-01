Stiri pe aceeasi tema

- Marea campioana olimpica spune ca atunci cand a fugit din tara, cu mai putin inainte de Revolutie, Romania era o tara inchisa pentru ea. Invitata la Marius Tuca Show, Nadia Comaneci spune ca nu ar mai face asta inca o data pentru ca nu crede ca ar mai avea acea ”doza de nebunie”.

- Oana Radu a pierdut lupta cu kilogramele, dupa ce ajunsese sa dea jos peste 60. Cantareata a vorbit despre problemele pe care le are cu greutatea si spune ca a pus pe pauza dieta si s-a inngrasat pentru ca… ii place foarte mult mancarea. Vedeta spune ca nu ii pasa de oamenii care o critica pentru acest…

- In urma cu cateva zile toți fanii emisiunii "Insula Iubirii" au fost pși pe jar de o fotografie cu Mirela, actuala concurenta, in timp ce iși ține mana pe burta. Imediat, foarte mulți oameni s-au gandit ca este insarcinata.

- Pentru Corina Bud, ultimul evenimentt monden la care a participat s-a soldat cu un esec. Aleasa sa inmaneze premiile unei gale care a avut loc in Capitala, vedeta a incercat sa obtina un sarut de la Carla's Dreams, insa, artistul a refuzat-o. Ce a facut cantareata imediat dupa acest episod? Paparazzii…

- Filmul "The Favourite", regizat de Yorgos Lanthimos, si in care joaca Olivia Colman, Rachel Weisz si Emma Stone, conduce lista nominalizarilor la British Independent Film Awards (BIFA), potrivit The Guardian, scrie news.ro.Filmul, care a avut premiera la Festivalul de Film de la Venetia in…

- Ionel Danciulescu, unul dintre cei mai cunoscuti si controversati fosti jucatori de fotbal, se pare ca nu s-a rezumat doar la acest sport toata viata. Fostul jucator de la Dinamo si Steaua a dezvaluit cea mai ascunsa pasiune a lui. Muzica.

- Cunoscut pentru aparițiile din cadrul serialului Las Fierbinți, dar și datorita rolurilor pe care le interpreteaza in diferite piese de teatru, Toma Cuzin, alias Firicel, este implicat intr-un nou proiect de mare amploare. Din 16 noiembrie, il puteți vedea in filmul "Moromeții 2".

- Agenția Naționala de Presa AGERPRES a prezentat, la Roma, expoziția de fotografie Romania: Evoluție și documentarul video „Marea Unire – Romania, la 100 de ani”,in cadrul Festivalului Internațional PROPATRIA – Tinere Talente Romanești, ce a avut loc joi, 18 octombrie 2018. Evenimentul a avut loc la…