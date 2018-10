Stiri pe aceeasi tema

- Capitanul Andreea Oana Ardeleanu, de 30 de ani, a executat joi, la Baza Aeriana de Instruire si Formare a Personalului Aeronautic (BAIFPA) din localitatea Boboc, judetul Buzau, zborul de evaluare pentru obtinerea calificarii de instructor pe aeronava IAR 99, devenind astfel prima femeie

- Zborul a durat 30 de minute, timp in care Oana Ardelean si-a dovedit calitatile pedagogice, dar si pe cele de pilot, explicand si executand totodata manevre de lupta, loopinguri si tonouri. "O misiune foarte bine pregatita, foarte bine executata, nu am avut deloc emotii ca elev in aceasta…

