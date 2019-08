Stiri pe aceeasi tema

- Vulcanul Stromboli, situat in sudul Italiei, a erupt din nou, generand miscari telurice locale si coloane dense de fum, informeaza La Repubblica, citeaza mediafax.ro.O explozie puternica a avut loc in momentul eruptiei, in jurul pranzului.

- Matteo Salvini (foto: www.viverefano.com) „Obsesia mea pentru imigratie a dus la o scadere de 80% a numarului acestora fata de anul trecut in tara noastra” a declarat vicepremierul si ministrul de Interne al Italiei, Matteo Salvini in timpul unui miting in Sudul tarii. „Sunt foarte multumit de perseverenta…

- Vulcanul Stromboli din sudul Italiei a erupt din nou. Un barbat a murit dupa ce a fost lovit de o roca aruncata din crater, iar alte doua persoane au fost ranite. Persoana decedata se pare ca era un turist care se plimba cu bicicleta pe panta vulcanului activ.

- Un barbat a decedat dupa ce a fost lovit de o piatra, iar o alta persoana a fost ranita, in timpul erupției vulcanului Stromboli din sudul Italiei, a declarat Marco Giorgianni, primarul localitații Lipari, informeaza postul Euronews, potrivit mediafax. Se pare ca victima era un turist care…

- Pregatirile sunt in curs de desfasurare in sudul Italiei, unde doua regiuni se pregatesc sa primeasca echipele de filmare si actorii din cea de-a 25-a productie din seria James Bond, cu Daniel Craig in rolul celebrului agent 007, relateaza AFP.

- Comisia Europeana va lansa proceduri disciplinare împotriva Italiei printr-o scrisoare prin care afirma ca politica fiscala a Romei este lipsita de prudența și ar putea expune națiunea unei pierderi-șoc de încredere a pieței, scrie ziarul La Repubblica, citat de Euronews și Rador.…

- Relatiile dintre cele doua formatiuni s-au inrautatit in timpul campaniei pentru alegerile europarlamentare desfasurate pe 26 mai. Liga a castigat cu un scor de 34,3%, devansand cu mult M5S si alimentand speculatiile ca ar putea renunta la alianta cu acesta si incerca declansarea de alegeri anticipate.…

- "Având în vedere datele economice definitive, se confirma faptul ca Italia nu a facut progrese suficiente pentru a se conforma regulii datoriei în 2018". O pagina mica, rece și uscata care certifica eșecul politicii economice a guvernului Salvini-Di Maio, scrie Rador care…