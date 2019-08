Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis susține o conferința de presa dupa intalnirea avuta cu președintele SUA, Donald Trump, la Casa Alba. Iata principalele declarații ale președintelui Klaus Iohannis, la Ambasada Romaniei de la Washington. https://www.facebook.com/libertatea/videos/422680298342268/?notif_id=1566323938597863¬if_t=live_video_explicit…

- Schimbare de abordare la Casa Alba: presedintele Donald Trump a laudat luni eforturile recente ale Pakistanul in privinta situatiei din Afganistan, de unde SUA intentioneaza sa se retraga dupa 18 ani de interventie militara, transmite AFP. "Am facut multe progrese in ultimele saptamani si Pakistanul…

- Întrevederea desfașurata între adjunctul ministrului rus de Externe, Serghei Riabkov și subsecretarul american de stat pentru afaceri politice, David Hale, a confirmat diferențele între Washington și Moscova în mai multe privințe, a declarat oficialul rus, relateaza Mediafax…