VIDEO Locuri de vizitat la munte: Cele mai frumoase atractii turistice din Romania si legendele care le insotesc

Stiri pe aceeasi tema

- Calatorii din trenul Mocanița din Suceava, una dintre cele mai mari atracții din Romania au avut parte de un adevarat coșmar! Aceștia au fost atacați de un localnic aflat sub influența bauturilor alcoolice, care a inceput sa arunce in ei cu pietre și sa le taie cauciucurile de la mașina.

- Iubita fostului lider PSD Liviu Dragnea, Irina Tanase, reacționeaza dupa ce in presa au aparut informații conform carora aceasta și-ar fi vizitat partenerul la Penitenciarul Rahova, in afara orelor de stabilite de unitatea de detenție. Conform informațiilor din presa, Irina Tanase și-ar fi facut…

- Cand caldura verii devine sufocanta, cu toții cautam un loc racoros, cu priveliști frumoase pentru a ne petrece vacanța. Iata cateva idei de vacanța la munte in Romania in articolul de pe a1.ro

- Numarul total de straini care au vizitat Romania in trimestrul I a fost de 443,7 mii, cheltuielile acestora insumand 1,292 miliarde lei. Un turist strain sosit in Romania in primele trei luni a cheltuit in medie 2.912,9 lei.

- Potrivit unui comunicat de presa remis azi de AJOFM Satu Mare, actualmente exista 580 locuri de munca vacante in Spatiul Economic European, locuri de care ar putea profita și satmarenii care doresc sa munceasca perfect legal prin Europa. Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul…

- Liviu Dragnea spune ca liderii europeni sunt suparați pentru ca, dupa majorarea salariilor in Romania, oamenii incep sa „nu mai accepte salarii de mizerie” din strainatate și sa vina acasa. „Sunt suparați ca vor fi mai frumoase comunele noastre decat cele din vestul Europei”, afirma Dragnea. Referindu-se…

- Au mai ramas puține zile pana cand la Timișoara va incepe cel mai mare festival de muzica retro organizat vreodata in Romania. Legendele muzicii anilor ’80-’90 vor urca, in perioada 31 mai- 2 iunie, pe scena impresionanta pregatita pe stadionul Dan Paltinișanu. CC Catch, Sandra, Sabrina, Thomas Anders…

- Romeo Dunca spune ca daca s-ar vrea, Poiana Marului ar putea face legatura cu Muntele Mic și ar putea asigura numeroase locuri de cazare, mai ales pe timp de iarna. „Un exemplu care ar trebui repetat de cei din Caraș-Severin. 10,3 km de drum forestier separa Poiana Marului de șoseaua de la…