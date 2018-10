VIDEO. Inundaţii devastatoare în Franţa. În sud uscatul nu se mai vede „Apele au pus stapanire pe 70 de localitati din departamentul Aude. Mii de oameni s-au temut ca vor sfarsi ucisi de puhoaiele care navaleau cu furie in casele lor” - sursa: France3 „Apa era pana la tavan, am crezut ca voi muri in casa. M-am urcat pe o masina in parcare” - sursa: LCI Viitura a lovit cu atata furie incat a smuls copaci grosi din radacini, asfaltul de pe sosele si bordurile de pe trotuare. Masini grele de cateva tone au fost purtate de torenti ca niste jucarii la zeci de metri distanta si aruncate unele peste altele. Suvoaiele au adus o mare de necazuri pentru localnici. 1.500… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

