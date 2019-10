Stiri pe aceeasi tema

- Social-democrații decid, marți, noua propunere pentru postul de comisar european din partea Romaniei. Premierul a anunțat ca a stat de vorba cu șeful desemnat al Comisiei Europene și a promis ca nominalizarea va ajunge, curand, la Bruxelles. In acest timp, Rovana Plumb, respinsa definitiv de Comisia…

- Europarlamentarul Siegfried Mureșan o acuza pe Viorica Dancila ca susținerea in continuare a candidaturii Rovanei Plumb pentru Comisia Europeana afecteaza reputația internaționala a Romaniei. ”Pentru pesediști legaturile dintre membrii clanului sunt mai importante decat reputația internaționala a Romaniei.…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta ii propune premierului Viorica Dancila nominalizarea Corinei Cretu, a Ramonei Manescu sau a Luminitei Odobescu pentru functia de comisar european din partea Romaniei. Liderul USR, Dan Barna, il vrea, in schimb, pe Catalin Drula, seful sau de campanie, specialist…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, solicitare catre premierul Viorica Dancila, dupa respingerea Rovanei Plumb, pentru functia de comisar european. Liberalii ii cer sefei Executivului sa nu mai faca nicio propunere, fara consultarea sefului statului si a Parlamentului. "Propunerea Guvernului condus de…

- 'Propunerea Guvernului condus de Viorica Vasilica Dancila pentru functia de comisar european in persoana Rovanei Plumb a facut Romania de rusine in Europa. In ciuda repetatelor solicitari din partea noastra de a retrage candidatura total nepotrivita a Rovanei Plumb, Viorica Dancila s-a incapatanat…

- USR spune ca premierul Viorica Dancila a trimis "abia vinerea trecuta la Parlament informarea privind nominalizarea Rovanei Plumb in Comisia Europeana, dupa ce toata presa a scris ca, fara informare si audiere, propunerea e nelegala".Potrivit unui comunicat al USR, marti, in Comisia de…

- "Bineinteles ca o sustin pe Rovana Plumb. Am sustinut-o din prima clipa, eu am propus-o, o sustin in continuare. Am incredere in experienta Rovanei Plumb, o sustin si, pentru ca am vazut din nou in spatiul public ca imi pregatesc portofoliul de comisar, va asigur ca nu este niciun gand in acest sens,…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, acuza PNL si USR de actiuni anti-romanesti, dupa ce reprezentanti ai celor doua formatiuni de opozitie au anuntat ca vor vota, in Parlamentul European, impotriva numirii Rovanei Plumb in Comisia Europeana."PNL și USR iși arata „masura de caracter” atunci…