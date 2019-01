Stiri pe aceeasi tema

- Incercand sa raspunda intrebarii „Care e cel mai bun telefon din lume ?”, specialistii canalului YouTube JerryRigEverything au alcatuit un top cu cele mai rezistente produse smartphone lansate in 2018. Oricine isi poate permite un smartphone in 2019, piata oferind nenumarate modele de telefoane ieftine…

- A jucat alaturi de nume mari ale Hollywoodul - ca Tom Hanks, Bradley Cooper sau Keanu Reeves, dar Ana Ularu considera ca cele mai frumoase cadouri ale sorții sunt intalnirea cu Ștefan Iordache și rolul Lolita. Cu modestie și o sinceritate debordanta, actrița Ana Ularu a povestit, intr-un interviu pentru…

- Denis, omul care a pus pe picioare proiectul de succes The Motans, a dezvaluit - intr-un interviu pentru Hotnews, ce il inspira in muzica sa și cum a reușit, in mai puțin de trei ani, sa cucereasca youtube-ul și foarte mulți fani din Romania. "Sa traiești in Republica Moldova este o aventura, in fiecare…

- Marți, 27 noiembrie, la Cercul Militar Național din București au fost prezentate modelele noilor uniforme ale Armatei Romane, pentru forțele terestre și aeriene. Colecția a fost propusa de Alexandru Ciucu – designer vestimentar și furnizor oficial al Casei Regale a Romaniei. Ținuta actuala a militarilor…

- Propunerile pentru noile uniforme de oras ale Fortelor Terestre si Fortelor Aeriene, create de designerul Alexandru Ciucu si inspirate din tinutele armatei franceze, italiene sau americane, au fost prezentate marti la Cercul Militar National. Sacouri, parpalace, paltoane, chipiuri, fuste peste…

- Designerul Alexandru Ciucu a adus pe podium, marți, la Cercul Militar National, mai multe propuneri pentru uniformele de oras ale Fortelor Terestre si Fortelor Aeriene din Romania. Creatorul de moda, care este și furnizor oficial al Casei Regale a Romaniei, s-a inspirat pentru din ținutele armatei…

- Ce facem cand suntem blocați in trafic și intarziem la o intalnire de afaceri? Cum refuzam ofertele neinteresante și cand este momentul sa oferim cartea de vizita? Monica Neațu, lector la Fundația Calea Victoriei a prezentat, intr-un interviu pentru HotNews, cateva reguli de buna conduita in afaceri.…

- Gabriela Firea a anunțat astazi ca a demisionat din funcția de președinte interimar la PSD București, ca o forma de protest pentru faptul ca Liviu Dragnea „a blocat alegerile la acesta organizație” timp de doi ani, informeaza Hotnews. Vom reveni ...