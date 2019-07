VIDEO Incendiu imens la o centrală electrică în suburbiile Moscovei / 11 persoane au fost rănite Un incendiu imens a izbucnit joi la o centrala electrica din suburbiile Moscovei, flacarile ajungând pâna la 50 de metri înalțime și ranind ușor 11 persoane, potrivit autoritaților ruse, relateaza AFP.

Dintre cele 11 victime, cinci au arsuri rușoare, dar nici unul nu a fost spitalizat, a indicat ministerul pentru situații de urgența, care a subliniat ca nu exista riscul ca focul sa se extinsa la zonele rezidențiale.

Пожар на Северной ТЭЦ. pic.twitter.com/Gy83sFaq4w — Рустем Адагамов (@adagamov) 11 iulie 2019

&"Stația și-a redus puterea la zero, dar nu… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro — Рустем Адагамов (@adagamov) 11 iulie 2019&"Stația și-a redus puterea la zero, dar nu…

Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 11 persoane au fost ranite joi intr-un incendiu de proportii izbucnit la o centrala electrica din regiunea Moscovei, au anuntat responsabili si media ruse, citate de Reuters si EFE potrivit Agerpres. Focul de la centrala termoelectrica 27 din nord-estul capitalei ruse a cuprins o…

- Cel putin sase persoane au fost ranite in incendiu, potrivit filialei regionale a Ministerului Sanatatii, citata de agentiile ruse de presa.”Statia si-a redus puterea la zero, insa nu exista vreun risc de intrerupere a electricitatii (livrate) consumatorilor. Alte generatoare de rezerva…

- Cel putin 11 persoane au fost ranite joi intr-un incendiu de proportii izbucnit la o centrala electrica din regiunea Moscovei, au anuntat responsabili si media ruse, citate de Reuters si EFE. Focul de la centrala termoelectrica 27 din nord-estul capitalei ruse a cuprins o suprafata de 800…

- Rebelii houthi din Yemen au reușit sa loveasca miercuri o centrala electrica de pe teritoriul Arabiei Saudite cu ajutorul unei rachete de croaziera, informeaza postul de televiziune al gruparii, Am Masirah TV, citat de Reuters. Reuters noteaza ca autoritațile saudite nu au confirmat înca informațiile.…

- Circa 1.000 de persoane au manifestat miercuri la Moscova in sprijinul jurnalistului de investigații Ivan Golunov, arestat sub acuzația de trafic de droguri, dovedita ulterior a fi fost un «montaj» pus la cale pentru a-l bloca in demersurile sale critice la adresa Kremlinului, și pus in libertate. Manifestația…

- Politia rusa a arestat miercuri cel putin 57 de persoane, printre care opozantul Aleksei Navalnii, care demonstrau la Moscova pentru a cere pedepsirea ofiterilor implicati in cazul de inscenare contra jurnalistului Ivan Golunov, transmit AFP si Reuters. Golunov a fost acuzat de trafic de droguri, dupa…

- O deflagrație ce a avut loc sâmbata la o fabrica de explozibili în orașul Dzerzhinsk din centrul Rusiei a ranit aproximativ 15 persoane, a anunțat ministerul regional al sanatații, potrivit TASS și Interfax, citate de Reuters. O secțiune a cladirii unde a avut loc deflagrația a fost…

- Doua persoane si au pierdut viata si alte patru au fost ranite, dintre care doua foarte grav, intr un atac armat care a avut loc marti la University of North Carolina din orasul Charlotte, potrivit agentiei Mecklenburg Emergency Management Services, transmite Reuters.Presa locala a informat ca un fost…