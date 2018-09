Stiri pe aceeasi tema

- Bucuresti, 25septembrie 2018.Orange Romania lanseaza cea de-a șasea ediție a #SuperCoders, proiect care iși propune sa contribuie la educația digitala a tinerei generații. Caravana SuperCoders ajunge pe 12 octombrie la Alba Iulia, iar copiii cu varste intre 10 și 14 ani sunt invitați sa participe…

- Familiile elevilor din Bucuresti pot depune incepand din 17 septembrie dosarele pentru obtinerea ajutorului financiar in valoare de 750 de lei de la Primaria Capitalei pentru aparatul dentar. Copiii care au nevoie de aparat ortodontic pentru ambele arcade, pot primi 1.500 de lei, pentru doua aparate.

- In weekendul trecut, a avut loc, pentru a doua oara la rand la Bucuresti, SuperCupa Romaniei la karting electric pentru copii. Micii piloti, dependenti de adrenalina, s-au adunat pentru a se intrece in cadrul ce...

- INSCRIERI…Sansa pentru copiii aflati in situatii defavorizate si care provin din zone marginalizate. In perioada 1 – 15 august 2018 se desfasoara procesul de inscriere pentru unitatile scolare ai caror elevi vor participa la excursii culturale gratuite in Bucuresti, organizate in cadrul proiectului…

- Copiii ieseni care au nevoie de interventii chirurgicale pe cord sunt redirectionati in continuare in alte centre universitare din tara, ca urmare a incendiului care a afectat Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. dr. I.M. Georgescu" (IBCV) Iasi in luna aprilie. Din momentul producerii incendiului…

- Asociatia INACO – Initiativa pentru Competitivitate, organism neguvernamental nonprofit, cu sediul in Bucuresti, sector 3, strada Hristo Botev, nr.26, ap.1, camera 1, parter, in calitate de beneficiar, implementeaza ca lider de proiect incepand din data de 03.07.2018 proiectul „Politici publice alternative…

- Asociația pentru Capacitarea Abilitaților Speciale (ACAS) și Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș in calitate de partener al evenimentului invita parinții copiilor cu nevoi speciale, copiii cu nevoi speciale, voluntari, sa descopere și sa exploreze noi aventuri „In cautarea lui Nemo” . Evenimentul…

- DONATII…O nou actiune umanitara marca Asociatia “Solidar” a cules zambete si multumiri, saptamana trecuta, de ziua Sfantului Prooroc Ilie. Copiii din satul Baltati, comuna Tatarani, s-au reunit, in zi de sarbatoare, la biserica din sat, acolo unde au primit vizita voluntarilor. Incarcati cu daruri multe,…