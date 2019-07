VIDEO Franța: Furt ca în filme al unei furgonete bancare blindate, care s-a dovedit a fi goală Mai multi hoți au investit resurse majore pentru a ataca o furgoneta blindata care transporta bani miercuri dimineața pe o autostrada în zona aeroportului din Lyon, ranind ușor trei membri ai echipajului, însa au constatat ulterior ca vehiculul era gol, relateaza AFP.

În mijlocul diminetii, trei vehicule - doua utilitare si un autoturism - au blocat camionul blindat pe o bretea ce permite iesirea de pe autostrada. Atacatorii dinamitat ușa furgonetei, au incendiat cele doua utilitare folosite pentru a bloca drumul vehiculului bancar, apoi au fugit de la fata locului la bordul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un vehicul blindat pentru transportul banilor a fost atacat de talhari in apropiere de Lyon iar cei trei membri ai echipajului au fost raniți. Hoții au smuls ușa din spate cu o explozie, dar au constata ca mașina era goala. Firma de securitate a folosit-o drept momeala, mașina incarcata cu bani aflandu-se…

- Un jaf spectaculos a avut loc miercuri pe autostrada A43, la nivelul Aeroportului Saint-Exupery, la Lyon, in care persoane de la bordul a trei vehicule au golit un furgon de transport de valori, ranind transportatori, au declarat surse din cadrul politiei pentru AFP. Atacatorii au fugit…

- Accident cumplit in Maramureș dupa o urmarire ca-n filme. O MAȘINA a poliției s-a rasturnat. Trei polițiști raniți dintre care unul este incarcerat Accident rutier (un autoturism implicat, doua victime – una incarcerata) – Vadu Izei (iesire spre Berbesti) – trs: ISU MARAMURES UPDATE: „Azi, pe DN18,…

- In ultimele 24 de ore mai multe acțiuni pentru combaterea contrabandei cu țigari, in urma carora au descoperit la frontiera verde și pe comunicațiile din zona de competența peste 43.700 de pachete cu țigari de proveniența ucraineana. In data de 15.06.2019, la nivelul Serviciului Teritorial al Poliției…

- In timp ce desfașurau activitați de supraveghere a traficului rutier, vineri, 7 iunie in jurul orei 10, polițiștii din cadrul Secției 8 Poliție Rurala Șarmașag au efectuat semnalul regulamentar de oprire a unui autoturism inmatriculat in Franța, care circula pe direcția Chieșd-Șarmașag. Conducatorul…

- Un barbat din Petroșani și-a batut iubita, o femeie in varsta de 51 de ani, iar aceasta a chemat poliția pentru a-l potoli pe agresor. Oamenii legii ajunși la fața locului au decis sa-i impuna acestuia sa nu se mai apropie de victima. Acesta a primit interdicția de a se mai apropia la mai puțin de 50…

- Cinci persoane mascate au jefuit un coffee shop din orasul german Oberursel (centru), folosind o mitraliera si gaze iritante pentru a lua mai multe mii de euro cash, a anuntat luni politia, citata de agentia DPA potrivit Agerpres. Cel putin una dintre persoanele aflate in local in timpul jafului…

- Vizata intr-o ancheta care a inceput in urma cu 19 zile este conducerea secției externe de la Vulcan a Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov. Șefii unitații medicale de la Vulcan sunt acuzați ca nu pot justifica ce s-a intamplat cu banii incasați de la pacienți, pensii sau ajutoare de…