- Intrebat la Iasi cand se va construi primul metru de autostrada la Iasi, Cuc a raspuns ca in zona Moldovei se contruiesc kilometri de autostrada. Referitor la Autostrada Moldovei, despre care a discutat la Iasi cu reprezentantii asociatiilor de profil, ministrul Transporturilor a spus: „au reiesit urmatoarele…

- Cateva zeci de masini au plecat din Iași, sambata dimineata, spre Bucuresti pentru a participa la protestul din Piata Victoriei. Cei mai multi dintre protestatari doresc constructia Autostrazii A8 – Ungheni – Iasi – Targu Mures, informeaza HotNews.Protestatarii sunt așteptați sa ajunga in București…

- Asociatiile civice iesene “Moldova vrea Autostrada“, “Impreuna pentru A8“ si “Miscarea pentru Dezvoltarea Moldovei“ au organizat, miercuri, o intalnire cu sefii partidelor de opozitie din Iasi, la finalul careia a fost semnata o declaratie comuna privind sustinerea proiectului autostrazii A8.

- Deputatul Marius Bodea, secretar al Comisiei pentru Transporturi din Camera Deputatilor, afirma ca premierul Dancila ar trebui sa se trezeasca in al doisprezecelea ceas si sa inteleaga ca nu doar autostrada Comarnic-Brasov este obiectiv de interes national, ci si autostrada care leaga Moldova de Transilvania.

- Liderul PNL Iasi, deputatul Marius Bodea, ii cere premierului Viorica Dancila sa renunte la realizarea autostrazii Ungheni - Iasi -Targu Mures in parteneriat public-privat si sa inteleaga ca acest proiect este obiectiv de interes national, la fel ca autostrada Comarnic - Brasov, anunța news.ro.Deputatul…

- Premierul Viorica Dancila a declarat duminica, la Ploiesti, ca pentru a incepe mai repede lucrarile la autostrada Comarnic - Brasov, aceasta va fi scoasa din parteneriat public-privat si va fi declarata de importanta nationala la urmatoarea sedinta a CSAT. Dancila a mentionat ca pentru constructia acestei…

- Premierul Viorica Dancila anunta ca Autostrada Comarnic-Brasov nu se va construi in parteneriat public-privat, ci va fi declarata in prima sedinta CSAT de importanta nationala si va fi construita din fonduri guvernamentale. „Autostrada Comarnic-Brasov este in parteneriat public-privat. Am avut solicitari…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, la Galati, ca va avea, la sfârsitul saptamânii, o întâlnire cu investitori, pentru realizarea unui parteneriat public – privat, în vederea realizarii unui aeroport între orasele Galati, Braila si Focsani.…