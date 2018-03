Stiri pe aceeasi tema

- Acesta si-a facut un selfie langa ei si a surprins exact momentul in care cei doi se sarutau, apoi a incarcat fotografia pe retelele de socializare. "Prietena mea (acum ex) nu și-a dat seama ca am venit la aceeași petrecere", a scris Mariano pe contul sau de Twitter langa poza. In fotografie…

- Jesse Lingard a primit o veste proasta chiar inaintea derbyului cu FC Liverpool. Iubita sa, cu care avea o relație de 15 luni, s-a decis sa-i dea papucii, dupa ce trecuse peste aventura mijlocașului englez cu o fana a lui Man. United in decembrie. ...

- Laura Mușuroaea, unul dintre cei mai apreciați vloggeri de beauty din Romania, cu peste 100.000 de subscriberi pe canalul sau de YouTube, a anunțat astazi ca este insarcinata in 4 luni. Aceasta spune ca i-ar placea sa aiba o fetița pe care sa o invețe sa fie puternica, foarte independenta și cat mai…

- Aceasta zodie face totul dupa bunul plac și nu are deloc tendința de a lua exemplul altor persoane. Poate ca multa lume nu o ințelege, insa acest lucru nu o impiedica sa-și atinga scopurile pentru ca are mare incredere in ea.

- Fostul fotbalist al lui Dinamo, Marius Niculae, și-ar fi bagat in spital o ex-prietena, Oana Marica, dupa ce-a batut-o in fața blocului unde aceasta locuia. Cancan.ro a publicat o informație incredibila care l-ar fi avut in prim-plan pe fostul atacant al lui Dinamo, Marius Niculae. O fosta prietena…

- Paula Chirila, fosta prezentatoare de la „Mireasa pentru fiul meu”, spune ca este pregatita pentru o noua relație, insa are anumite pretentii. Vedeta nu spune nu unei posibile iubiri, dar recunoste faptul ca in societate a ales sa poarte o masca, deoarece se simte mai protejata de rautatile oamenilor.…

- Tanarul acuzat de omor, dupa ce și-a injunghiat prietenul, a facut primele declarații, joi, in momentul in care a fost coborat din duba poliției pentru a fi prezentat in fața procurorilor. Detalii incredibile, despre conflictul dintre cei doi amici, care a avut loc la inceputul lunii februarie,…

- Polițiștii clujeni au depistat și reținut, pentru 24 de ore, un barbat acuzat de violența domestica.”La data de 28 februarie a.c., politisti din cadrul Politiei municipiului Turda, Biroul de Ordine Publica, au luat masura retinerii pe o perioada de 24 ore, fata de un barbat…

- Dupa un an greu, cu divorț și reconfigurarea completa a vieții, vedeta de televiziune traiește din nou bucuria maternitații, langa un alt barbat, care o face fericita. Vestea ca Roxana Ciuhulescu asteapta al doilea copil nu prea n-a luat prin surprindere, de vreme ce inca din toamna ne spunea ca viseaza…

- Prezentatoarea de la Antena 3, Dana Chera, fosta Grecu, va fi mama pentru a treia oara. Dana Chera este insarcinata si se pregateste pentru venirea pe lume a celui de-al treilea copil al sau. Vedeta mai are o fata si un baiat, de 14, respectiv 11 ani din mariajul anterior. Dana Chera, pe numele ei de…

- Primul care a plecat de la „Ferma Vedetelor” in noul sezon este un barbat, spre surprinderea fanilor emisiunii. El și-a luat gandul de la premiul cel mare, in valoare de 50.000 de euro, iar cand a parasit competiția nu a varsat nicio lacrima de tristețe. Citește și: Diana Dumitrescu nu a mai suportat…

- Elena Basescu este extrem de fericita in relația pe care o are cu tatal viitorului ei copil, Catalin. Cu toate acestea, vestea ca este insarcinata, spun surse apropiate Elenei nu a ajuns, prima oara, la acesta, ci la un alt barbat. Elena Basescu a ținut ca primul care afla vestea cu pricina…

- La doar cateva saptamani dupa ce au marturisit public ca iși doresc sa intemeieze o familie impreuna, povestea lor de iubire s-a incheiat. In miez de noapte, plansa și suparata, iubita lui Kamara a plecat cu bagajele din casa artistului. In cadrul unui interviu, bruneta care a dorit sa-i ia locul Anei,…

- Kylie Minogue a acordat un interviu in care a afirmat ca nu va putea sa devina mama. Artista, in varsta de 49 de ani, a precizat ca aceasta stare de fapt ii provoaca o tristete teribila.

- Tanara ar mai tine legatura cu fostul ei partener doar datorita copilului, sursele citate dezvaluindu-ne ca prezentatorul TV a inlocuit-o deja pe Anda. Anda Calin si Liviu Varciu deveneau parinti pe 26 septembrie anul trecut. Fetita lor primea numele Anastasia Maria. Inainte de fericitul eveniment,…

- In direct, la WOWbiz, Ana Roman a vorbit despre povestea pe care o traieste cu Catalin Cazacu. ”Ne-am cunoscut la aeroport, asteptam amandoi un taxi. Eu veneam de la Timisoara, el la fel. Am asteptat al doilea taxi, timp in care am vorbit. El a facut primul pas. Catalin este foarte sarmant, a facut…

- Ana Roman, iubita lui Catalin Cazacu, a facut lumina in cazul triunghiului amoros care a luat nastere in Republica Dominicana, unde se desfasoara Exatlon Romania. Acolo, prietenia dintre Catalin si Claudia a dat nastere suspiciunilor. Mai mult, cei doi acuzati de catre Ana au declarat ca exista o atractie…

- La varsta la care tinerele abia incep sa lege relatii serioase si sa porneasca in viata, Elisabeta este deja mamica a doua fetite superbe. Iar la sfarsitul anului trecut, a aflat ca urmeaza sa devina pentru a treia oara mamica. Dar bucuria i-a fost repede umbrita de un diagnostic crunt: cancer de col…

- Un barbat de 45 de ani din Dambovita a decis sa-si puna capat zilelor dupa ce familia l-a parasit. Se pare ca era mare amator de jocuri de noroc, iar sotia si copiii l-au abandonat, satui sa vada cum pierdea bani. (VEZI SI: Un tanar sportiv din Olt s-a spanzurat pentru ca a pierdut banii la pacanele)

- Recent, Adelina Pestritu a anuntat ca este insarcinata in trei luni cu Virgil Steblea, cel cu care avea o relatie foarte discreta de mai bine de un an. Se pare ca schimbarile din viata ei nu au fost compatibile cu ratonul pe care vedeta il luase pe post de animal de companie, asa ca a fost nevoita sa…

- Dupa ce Adelina Pestrițu a anunțat ca este insarcinata, fostul ei iubit, artistul Speak pare sa fie de-a dreptul impresionat de ceea ce se petrece cu bruneta cu care s-a iubit atat amar de vreme. Mai exact, aflat in studioul de inregistrari, Speak a primit vestea cum nu se putea mai bine. ”Ma bucur…

- Un șofer din Alba a fost ranit ușor dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier, produs in municipiul Hunedoara. Aflat la volanul unui autoturism, acesta a fost lovit intr-o intersecție de un autoturism condus de un șofer baut, care a parasit locul incidentului. Potrivit IPJ Hunedoara, in data…

- Alina Binder, viitoarea sotie a fostului principe Nicolae, isi sarbatoreste, vineri, ziua de nastere. Cu aceasta ocazie iubitul ei i-a transmis un mesaj emotionant, pe Facebook. Vezi si Principele Nicolae si Alina Binder, iubita lui, au iesit la plimbare prin Herastrau FOTO "Astazi,…

- O femeie de 35 de ani din Constanța a murit la scurt timp dupa ce a nascut la o maternitate privata din oraș. Dupa o hemoragie puternica a fost transferata de urgența la Spitalul Judetean Constanta. A fost supusa unei operatii dar nu a mai rezistat. Inima i s-a oprit de 4 ori.

- Un tânar de 19 ani din Rusia a povestit gestul înfricoșator pe care l-a comis. Acesta și-a strangulat fosta iubita pâna a lasat-o fara suflare, iar apoi a întreținut relații intime cu trupul ei neînsuflețit. Criminalul le-a povestit acest lucru parinților…

- Cand iei decizia de a slabi drastic si sa ajungi in forma, sunt anumite lucruri care chiar te motiveaza sa faci acest lucru. Acesti factori apar cand trebuie sa iti imbunatatesti sanatatea si sa vrei sa te simti mai bine in pielea ta.

- Carmen Tanase și-a aniversat ziua de naștere și a avut alaturi cele mai importante persoane din viața ei. Actrița a dezvaluit in direct la tv, ce cadouri a primit de la cei dragi. Carmen Tanase este una dintre cele mai iubite și apreciate actrițe de la noi. Aceasta a implinit 57 de ani, pe 18 ianuarie.…

- Premierul Noii Zeelande, Jacinda Ardern, a anuntat ca este insarcinata cu primul ei copil, dar a precizat ca va continua sa lucreze pe toata perioada sarcinii, urmand ca dupa nastere sa-si ia concediu timp de sase saptamani, informeaza Reuters, potrivit news.ro.In perioada in care va lipsi…

- Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Caras Severin au dispus, la data de 12 ianuarie 2018, punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpatul Radulescu Pavel sub aspectul savarsirii a doua infractiuni de omor asupra unui membru de familie.Potrivit anchetatorilor, in cursul zilei de astazi,…

- Dorin Cocos si iubita lui, Raluca Miu, au asteptat cu nerabdare noul an, deoarece le aduce cel mai frumos cadou. Momentul mult asteptat, cand vor face cunostinta cu bebelusul lor, se apropie cu pasi repezi si se pare ca cei doi sunt pregatiti sa devina parinti. ( VEZI SI: I-am filmat in timp ce… Milionarul…

- Sorina-Luminita Bucuras - cunoscuta mai mult dupa numele purtat anterior ultimei casatorii, Placinta, se afla intr-o situatie delicata in ceea ce priveste propriul certificat de nastere. De peste doi ani, in certificatul fostului ministru nu mai apare numele tatalui, dupa ce instanta a constatat ca…

- Un barbat de 33 de ani, din Leordeni, judetul Arges, a fost retinut, luni, dupa ce si-a lovit sora insarcinata in noua luni cu o pila de drujba in abdomen, punand in pericol viata femeii si a pruncului, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un barbat in varsta de 33 de ani din Leordeni, judetul Arges, a fost retinut, luni seara, sub acuzatia de violenta in familie si vatamare corporala, dupa ce duminica si-a agresat sora mai mica, gravida inluna a noua, lovind-o in burta cu o pila din metal.Luni, medicii au decis sa ii faca femeii…

- Politistii argeseni au fost sesizati, duminica seara, despre faptul ca un barbat in varsta de 33 deani din Leordeni si-a agresat sora cu doi ani mai mica, insarcinata in 35 de saptamani, aruncand spre aceasta cu o pila metalica de drujba, au declarat reprezentanti ai Inspectoratului de Politie Judetean…

- Scene șocante pe strada! O tanara insarcinata a fost calcata pe burta de soția unui barbat cu care avea o aventura.Imaginile șocante au facut rapid inconjurul lumii, iar potrivit jurnaliștilor Daily Mail totul s-a intamplat pe o strada din China.

- Craciunul este poate cea mai frumoasa perioada din an, in care lumea primește cadouri și se bucura din plin de el. Totuși, un barbat a trait un adevarat șoc atunci cand a vazut ce dar i-a facut iubita!

- Polițiștii salajeni au intocmit dosar penal pentru vatamare corporala din culpa și parasirea locului accidentului fara incuviințarea poliției fața de un barbat care a provocat un accident de circulație la Romanași.

- Pompierii au reușit un gest eroic. Au reușit sa prinda la timp un tanar care se arunca de pe un bloc, dupa ce se desparțise de iubita sa. Momentele dramatice, surprinse pe camera, au loc in...

- Dupa clipele tensionate prin care au trecut la Sala Palatului, cand au participat la un show de stand-up comedy ( VEZI AICI TOATE DETALIILE ), Dorin Cocos si-a impacat iubita insarcinata cu un pranz in familie... la malul marii. Milionarul si Raluca Miu au depasit, astfel, disensiunile din relatie,…

- Politistii din Cluj, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, au organizat o actiune de prindere in flagrant a unui barbat care si ar fi santajat fosta prietena cu publicarea unor fotografii nud. Acesta a fost retinut de politisti in timp ce primea 5.000 de euro.La data de 27 decembrie a.c., ora…

- Un grav accident a avut loc, aseara, chiar in fata postului de Politie din comuna Somova, judetul Tulcea, soldat cu o victima decedata.Soferul a parasit, inexplicabil, locul evenimentului.Potrivit IPJ Tulcea, echipele inspectoratului au declansat, imediat, cercetari specifice la fata locului.In urma…

- Clipe tensionate intre milionarul Dorin Cocos si iubita insarcinata a acestuia, Raluca Miu! Cei doi au fost impreuna la Sala Palatului, la un show de stand-up comedy, la care au performat, printre altii, celebrii Bobonete si Vancica, iar, la un moment dat, Dorin Cocos a lasat-o singura, in timpul spectacolului,…

- Crima infioratoare in judetul Neamt! Un barbat de 40 de ani si-a ucis iubita in bataie. Oribilele scene s-au petrecut sub privirile ingrozite ale fiului femeii, care are doar opt anisori. Cand si-a dat seama de gravitatea faptelor sale, criminalul a incercat sa scape de cadavrul partenerei sale. Rudele…