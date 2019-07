Stiri pe aceeasi tema

- Buzoianul Gabriel Burtanete a devenit primul campion mondial de juniori al Romaniei la gimnastica artistica. Cu o medie de 14.424 de puncte, Gabriel a cucerit titlul mondial de juniori la sarituri, in urma a doua evolutii sigure si curate. Gabriel Burtanete este legitimat la SCM Gloria Buzau.

- Buzoianul Gabriel Burtanete, legitimat la SCM Gloria Buzau, a facut istorie la Campionatul Mondial de juniori de gimnastica artistica, desfașurat la Gyor, in Ungaria. El a obținut aurul la sarituri, in timp ce fratele sau geaman, de asemenea gimnast, a trait alaturi de el emoțiile specifice unei asemenea…

- Buzoianul Gabriel Burtanete a reușit o performanța incredibila la Campionatul Mondial de juniori care a avut loc in Ungaria. Burtanete a reușit sa impresioneze, fiind cel mai bun, la sarituri. Cu un exercițiu incredibil, cu o stapanire de sine de care cum numai adevarații campioni pot da dovada și cu…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep, campioana la Roland Garros in 2018 și fost lider mondial, a coborat cinci pozitii si se afla pe locul 8 in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicitatii luni, dupa editia din acest an a Openului Frantei.

- La Buzau a avut loc, in perioada 6-8 iunie, ediția din acest an a Campionatelor Naționale de gimnastica artistica masculina pe echipe, pentru juniori I și II. La aceasta competiție, echipa CSȘ Lugoj, formata din Norbert Marcu, Flavius Borca și Razvan Miklos, s-a clasat pe primul loc la juniori…

- Cu o saptamâna înaintea turneului de la Roland Garros, unde anul trecut a cucerit titlul si are de aparat 2.000 de puncte, Halep se afla la 953 de puncte de liderul Naomi Osaka si la 152 de puncte de Karolina Pliskova (Cehia), care a urcat pe doi, cu un salt de cinci pozitii dupa titlul…

- Boxerul american Julian Williams a pus capat, spre surpriza generala, dominatiei compatriotului sau Jarrett Hurd la categoria super-welter, deposedandu-l de titlurile IBF si WBA, sambata seara, cu ocazia unei gale profesioniste care a avut loc la Fairfax (Virginia), informeaza AFP. Williams, in varsta…

- Sportiva romana Denisa Golgota a ocupat locul 6 in finala de la sarituri, sambata, la Campionatele Europene de gimnastica artistica de la Szczecin (Polonia), cu o medie de 14,116 puncte. Golgota a primit 14,500 la prima sarituri, dar la a doua a fost notata cu 13,733, avand o nota mai mica de plecare.…