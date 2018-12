Mii de protestatari au ieșit sambata pe stazile orașelor din Franța in al cincelea weekend de demonstații la nivel național impotriva guvernului și a lui Emmanuel Macron, in ciuda apelurilor de a se renunța la proteste din cauza atacului din Strasbourd de saptamana aceasta, transmite Reuters.UPDATE 13.51 Scutierii au tras cu gaze lacrimogene in cateva grupuri mici de manifestanți, fiind vorba de scurte confruntari ce au avut loc pe Champs Elysee.