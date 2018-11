Victorie fãrã emotie pentru CSM Vaslui MAI BUNI… Echipa vasluiana de handbal si-a pastrat diferenta de opt puncte fata de principala urmaritoare in clasmentului Seriei A a Diviziei A, dupa ce sambata a invins, in deplasare, pe CSM Botosani cu scorul de 33-19. A fost a saptea victorie consecutiva pentru handbalistii antrenati de Leonard Bibirig si a sasea in care favoritii [...] Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Se reia campionatul de handbal DEPLASARE… Handbalistii de la CSM Vaslui vor incepe, in acest sfarsit de saptamana, seria jocurilor din primul retur al Seriei A din campionatul Diviziei A. Pentru prima confruntare, formatia antrenata de Leonard Bibirig se deplaseaza la Brasov pentru duelul cu echipa…

- Italia a caștigat pe terenul Poloniei așa cum ii place mai mult, la limita, cu 1-0. Golul izbavitor (marcat de Biraghi) a venit tarziu, in minutul 92. A fost prima victorie a peninsularilor in Grupa a 3-a a Diviziei A din Liga Națiunilor.

- CSM Vaslui – CSU Galati 30-12 VICTORIE… Echipa locala de handbal, CSM Vaslui, defileaza in cadrul Diviziei A. Gruparea vasluiana a bifat a patra victorie din tot atatea posibile si se mentine in fruntea esalonului secund. Sportivii antrenati de Leonard Bibirig s-au impus cu 30 – 12 (11 – 7 la pauza)…

- Ioan Andone a fost numit in aceasta vara in functia de manager general al celor de la FC Voluntari, echipa care ocupa ultimul loc in Liga 1, cu cinci puncte dupa primele 11 etape si fara nicio victorie. Singurul succes al ilfovenilor a fost in Cupa Romaniei, 2-1 impotriva celor de la FC Botosani,…

- Echipa a doua de handbal a Universitații Suceava a reușit sa caștige primul meci din actualul sezon al Diviziei A, 33 – 26 (19 – 12), intr-un meci pe terenul celor de la CSM Bacau. Studenții pregatiți de antrenorul Ion Tcaciuc au reușit sa se desprinda decisiv pe finalul primei reprize, ...

- Vasluienii vor debuta pe teren propriu PROGRAM… Echipa vasluiana de handbal masculin a fost repartizata in Seria A a Diviziei A, in urma reorganizarii competitionale din esalonul secund. CSM Vaslui va avea colege de serie echipele CSM Botosani, CSU II Suceava, CSU Galati, CSM Bacau si CNOT Brasov. Formatia…