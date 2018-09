Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj si FCSB au remizat pentru a sasea oara la rand, iar pentru a cincea oara s-a inregistrat acelasi scor, 1-1. Prima repriza a fost una echilibrata, in care diferenta a fost facuta de gafa lui Adam Lang, care i-a pus mingea pe tava lui Florinel Coman. Internationalul U21 l-a invins cu usurinta…

- CFR Cluj și FCSB au terminat la egalitate, scor 1-1, la fel cum s-a intamplat și in toate cele 4 meciuri disputate pe parcursul campionatului trecut. Roș-albaștrii au condus la pauza, dar CFR a dominat autoritar repriza secunda și a reușit sa egaleze in minutul 48, prin Țucudean. ...

- „Ma bucura faptul ca a venit și prima victorie din acest campionat. Ma bucur și mai mult ca aceasta victorie a venit și in fața propriilor suporteri, care ne-au susținut inca din etapa trecuta. Repet, doar impreuna și cu o atmosfera pozitiva, propice fotbalului, pot aparea rezultatele. Ne…

- Dupa o remiza ghinionista in prima runda, 26-26 cu Turda pe teren propriu, SCM Poli a dat lovitura in runda a doua, chiar pe terenul campioanei. A fost 31-29 (15-15) pentru violeți dupa o zi magnifica prinsa de baieții lui Pero Milosevic. O prima repriza intensa, cu avantaj de ambele parți, in special…

- Succes important pentru campioana tarii la rugby in runda a doua a campionatului. Timisoara Saracens a trecut in duelul celor mai bune echipe din ultimul deceniu din tara de CSM Stiinta Baia Mare cu scorul de 32-26, dupa ce la pauza tabela arata 21-19. The post Victorie in derby pentru campionii de…

- Turul 4 al Cupei Romaniei, ultimul inainte ca in competitie sa intre si prim-divizionarele, a consemnat un derby pe stadionul Motorul din Arad, din punct de vedere al numelor echipelor. Asadar, UTA Batrana Doamna a intalnit ACS Poli Timisoara intr-un joc de totul sau nimic. The post Eliminati dupa o…

- Politehnica Timișoara a legat astazi a doua victorie la rand in acest sezon de liga secunda. Alb-violeții s-au impus pe terenul unei nou-promovate, Aerostar Bacau, ajungand la 7 puncte dupa cinci runde. The post Partida lui Bozian. Echipa suporterilor, victorie mare la Bacau appeared first on deBanat.ro…

- FCSB s-a impus, aseara, in Slovenia, 2-0, cu Rudar Velenje, in prima manșa a turului 2 preliminar al Europa League. Victoria le-a dat aripi „roș-albaștrilor” inaintea de derby-ul cu Dinamo, din Liga 1 Betano.