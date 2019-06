Stiri pe aceeasi tema

- „Pe coridoare (n.r. la Bruxelles) m-am intalnit cu Victor Ponta. M-am intalnit cu Dan Barna. Era speriat Dan ca primim inca o poza. Nu știam de chestiunea cu poza (n.r. fotografia cu Dan Barna și Victor Ponta impreuna la Bruxelles). Ce poza?! Am aflat dupa o ora și jumatate. In spațiul public era…

- PRO Romania, prin parlamentarii sai, va vota motiunea de cenzura din aceasta sesiune, dar nu o semneaza, a declarat duminica presedintele formatiunii, Victor Ponta."Vom vota, toti parlamentarii PRO Romania, la vedere, ca sa nu fie discutii, motiunea de cenzura in aceasta sesiune, dar nu semnam…

- Datoria externa totala a Romaniei a crescut cu 397 milioane euro in primele trei luni, la 99,814 miliarde euro, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR). În 31 decembrie 2018, datoria externă totală era de 99,417 miliarde euro, potrivit datelor BNR. Astfel,…

- Romanii consuma tot mai mult din import și vand afara intr-un ritm mai lent, datoria externa a țarii crește vertiginos iar investițiile straine directe sunt in scadere. In primele trei luni ale acestui an, contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 1.212 milioane euro, comparativ…

- Zece ani de penurie alimentara, frig și intuneric. Atat ne-a costat inițiativa fostului dictator roman Ceaușescu de a returna integral și anticipat datoria externa a Romaniei. Și pentru ca nu aveam prea multe de vandut, o mare parte din incasarile valutare destinate stingerii creditului s-a facut…

- Banca Naționala a Romaniei ne-a dat astazi doua vești proaste și una buna. Mai intai, a comunicat ca deficitul de cont curent s-a adancit, ceea ce inseamna ca țara noastra nu poate produca intern cat este cerere și din aceasta cauza apeleaza la tot mai multe importuri. In primele doua luni ale anului,…

- Fostul premier Victor Ponta susține ca razboiul pe Justiție din Romania a dus la distrugerea a mii de proiecte bune pentru țara noastra. Ponta e de parere ca țara noastra a ratat serioase oportunitați de dezvoltare economica și sociala."Din 2015 Romania este complet absorbita de “Razboiul…

- „Daca va fi nevoie si atat cat va fi nevoie voi merge si in Parlamentul European si voi fi disponibil si pentru Parlamentul Romaniei. De un lucru pot sa va asigur ca, indiferent ce se va intampla pana in 2020, voi fi si candidat pentru Parlamentul Romaniei. Pentru ca proiectul meu este in Romania, chiar…