- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de tip „nowcasting”, pe termen scurt, care anunța cod galben de furtuni pentru zone din patru județe. Alerta se refera la averse care vor cumula 25 l/mp, grindina de mici dimensiuni, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului,…

- Furtuni puternice si ploi torentiale insotite de grindina vor avea loc in urmatoarele ore, anunta meteorologii. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, mai multe avertizari nowcasting – Cod portocaliu de furtuni in cinci judete. Vor fi intensificari ale vantului, vijelie puternica,…

- Pesta porcina africana a evoluat in mai multe județe din țara, 140 de localitați din 20 de județe au fost afectate și un numar de 416 focare. Au fost eliminati 372.325 de porci afectati de boala si exista 1.660 de cazuri la mistreti, in patru județe exista doar cazuri de mistreți.

- Rezultate Titularizare 2019: Vezi in articolul a1.ro notele inspecțiilor la clasa, pentru cei aproximativ 30.000 de profesori care s-au inscris la examenul de titularizare. Ministerul Educației a publicat deja pe site-ul titularizare.edu.ro, situația cu notele inspecțiilor la clasa pentru fiecare județ…

- Primele rezultate ale examenului de bacalaureat au fost publicate, luni, fiind inregistrate 177 de medii de 10. Elevii nemultumiti de notele obtinute... The post Avem rezultatele la bacalaureat. Vezi aici notele din Timis si din celelalte judete appeared first on Renasterea banateana .

- Tarom a intrat in vizorul procurorilor anti-mafia. DIICOT a facut 25 de percheziții inclusiv la sediul companiei și la un birou al sindicatului de unde a ridicat documente. Tarom este una dintre companiile cu cele mai mari probleme dintre cele controlate de stat.

- Rezultate parțiale evaluare naționala 2019 // Rezultatele de la Evaluarea Naționala 2019 sunt afișate marți, 25 iunie, pâna la ora 12:00, la avizierele școlilor și pe edu.ro, dar și pe realitatea.net.

- ANM a emis, vineri, o noua informare meteo de vremea rea, in vigoare pana duminica seara. Vineri la ora 12.00, 34 de judete din Banat, Crisana, Maramures, Transilvania, Moldova, cea mai mare parte a Olteniei si nordul Munteniei intra sub cod galben de ploi torentiale si vijelii,