Stiri pe aceeasi tema

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, discuta, miercuri, cu reprezentantii Pro Romania, pentru a obtine sprijinul acestora in vederea investirii Guvernului. Majoritatea partidelor parlamentare au anuntat deja ca au ajuns la un acord cu premierul desemnat, conform news.ro.Ludovic Orban se intalneste…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, discuta, miercuri, cu reprezentantii Pro Romania, pentru a obtine sprijinul acestora in vederea investirii Guvernului. Majoritatea partidelor parlamentare au anuntat deja ca au ajuns la un acord cu premierul desemnat.

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, are, marti, discutii cu majoritatea partidelor parlamentare, in vederea conturarii unei majoritati care sa sustina Guvernul. Orban se va intalni cu legatiile ALDE, PMP, UDMR si USR, iar miercuri cu Pro Romania.

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, are discutii cu majoritatea partidelor parlamentare, in vederea conturarii unei majoritati care sa sustina Guvernul. Orban se va intalni cu legatiile ALDE, PMP, UDMR si USR, iar miercuri cu Pro Romania.

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, are, marti, discutii cu majoritatea partidelor parlamentare, in vederea conturarii unei majoritati care sa sustina Guvernul. Orban se va intalni cu legatiile ALDE, PMP, UDMR si USR, iar miercuri cu Pro Romania.

- ”Maine si poimaine (marti si miercuri - n.r.) urmeaza runda a doua de discutii cu partenerii alaturi de care am depus motiunea de cenzura. Maine (marti - n.r.) ALDE, PMP, UDMR si USR, iar miercuri Pro Romania”, a anuntat, luni seara, Ludovic Orban. Premierul desemnat se va intalni marti, la…

- Negocierile dintre PNL și USR, vor avea lor vineri, in Parlament, incepand cu ora 13:00. Ludovic Orban a avut negocieri miercuri și joi cu UDMR, ALDE, Pro Romania și PMP. Calin Popescu Tariceanu i-a prezentat, joi, liderului PNL Ludovic Orban, 12 condiții pe care ALDE le impune pentru susținerea…

- Ludovic Orban a facut primele declarații, dupa negocierile privind noul Guvern. "Am incredere ca pana la final ne vom intelege si ca vom putea obtine sustinerea parlamentarilor de la PRO Romania", a declarat Ludovic Orban. "Am discutat puncte in care ne-am inteles: reducerea subventiei pentru…