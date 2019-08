Victor Negrescu anunță schimbarea mesajului transmis de PSD. Video "Familia noastra politica europeana ne va sprijini. Vom organiza evenimente impreuna, vor exista mai multi lideri europeni de stanga care vor veni in Romania in perioada urmatoare, care vor cauta sa dea un imbold partidului social-democrat si sa reconfirme mesajul pro-european la nivelul partidului social-democrat. PSD este in top, suntem undeva pe locul patru. Sunt si alte partide importante care au obtinut un scor extraordinar la aceste alegeri, avem guverne in SPania, Danemarca, in diferite zone ale Europei, avem colegi inclusiv in Germania, la guvernare. Da, familia social-democrata… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Suprafata de teren agricol exploatata de persoane fizice si juridice straine era de 422.000 hectare, la finele anului 2018, fiind inregistrate 793 de persoane care utilizau aceste terenuri, potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR).

