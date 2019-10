"Va spun eu ce vor persoanele care o au pe Luiza in mana. Vor o recompensa. Instituțiile romanești, daca ar pune o suma de bani in schimbul fetei, ei au spus ca le dau fata. Ei au invațat-o pe Luiza sa nu vorbeasca. In momentul in care ii dau drumul o sa o lase intr-un loc și sa nu spuna numic, pentru ca daca vorbește, ii omoara toata familia", a declarat victima, in direct, la Romania TV.

"Am vorbit cu investigatorul privat și i-am spus ca in seara asta, in emisiune, eu o sa ofer 500 de mii de euro, nu in bani, ci in valoare de proprietate, persoanei care mi-o aduce mie pe Luiza. M-a…