Stiri pe aceeasi tema

- Apar noi marturii privind faptul ca familia lui Gheorghe Dinca ar fi traficat fete in Italia. O tanara pe nume Larisa a povestit, pentru Romania TV, cum a fost momita de fiica lui Gheorghe Dinca, Daniela, sa mearga la munca in Italia, promițandu-i-se ca va face bani frumoși.Citește și: Avertizare…

- Un moldovean, in varsta de 23 de ani, a ramas fara autorurismul de marca Porsche Cayenne, dupa ce polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Petea, Romania au descoperit la controlul de frontiera ca mașina este cautata de autoritațile din Italia.

- Interesul fata de masinile electrice se situeaza la cotele cele mai inalte in Romania si Italia, unde 36% dintre respondentii chestionati in cadrul unui studiu realizat de E.ON si Kantar Emnid s-au pronuntat in favoarea autovehiculelor cu propulsie electrica, care releva si ca motoarele diesel cunosc…

- Sandu Sebastian, zis Bebe Strungaru, a fost condamnat in 2014 intr-un dosar de trafic de minore. El fiind unul dintre clienții acelei grupari destructurate, spun jurnaliștii de la Romania TV. Inițial a fost condamnat la inchisoare cu suspendare, dar ulterior a primit doar o amenda penala. Acum,…

- Bugetul.ro s-a intalnit vineri, 9 august, cu omul de afaceri Remus Radoi, poreclit „Codița”, cel despre care presa din Romania a scris ca și-a dezvoltat o „poliție paralela” in Caracal. Radoi susține ca Gheorghe Dinca era in vizorul DIICOT Olt pentru ca era unul dintre capii unei rețele de proxenetism…

- Se fac dezvaluiri bomba in cazul din Caracal! Fiica lui Gheorghe Dinca, Daniela, este acuzata de cativa afaceristi italieni ca le-a propus sa le faca "rost" de fete pe care sa le duca in Italia.

- Gheorghe Dinca, barbatul care le-ar fi ucis pe Luiza Melencu și pe Alexandra Maceșanu, ar fi facut parte dintr-o grupase extrem de periculoasa, ce promitea fetelor din Romania locuri de munca, dupa care erau obligate sa se prostitueze.

- "Nu știu daca a facut-o pentru ca s-ar putea intampla sa fi spus ca el a facut-o ca sa-i apere și pe alții sau ca sa scape odata sa nu mai fie tarat de colo in colo. O fi zis: ba, mai bine zic așa și sa ma ia, sa ma duca unde or vrea, sa ma omoare, sa faca ce-or vrea. Ca a fost indemnat, ca a facut…