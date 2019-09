Stiri pe aceeasi tema

- Extrem de punctual la intalnire, primarul Nicolae Robu l-a așteptat pe oficialul de la București sa ii prezinte șantierul podului Dragalina. Ajuns la fața locului insoțit de președintele CJ Timiș, vicepremierul Daniel Suciu a inceput direct prin a-i reaminti primarului ca investiția se face…

- Pe Aeroportul Caransebes au inceput lucrarile de amenajare a pistei și turnului de control, dar si lucrari la hangare si aerogara. Demersurile pentru autorizarea pistei au inceput de mai bine de o luna, mai exact de la finele lunii iulie, cand au fost depuse cererea pentru autorizare si documentatia…

- Astfel, Calin Dobra, președintele Consiliului Județean Timiș, a solicitat primarilor din județ sa iși intrețina terenurile și sa starpeasca aceasta planta, susținand ca va urmari personal daca legea in acest domeniu este respectata. „Cer respectarea de urgența a legii. Ambrozia trebuie taiata!…

- La doi pași de intrarea in Parcul Botanic ne intampina un peisaj care ne poate provoca instant alergii, atrage atenția un cititor TION, care spune ca „realitatea momentului se poate vedea la o plimbare in Parcul Botanic in contextul Legii 62/2018 și prin programarile de o luna la cabinetele de alergologie”.…

- „O noua parcare intre blocuri in locul garajelor! Locația este delimitata la vest de str. Uranus și la nord de str. Sirius. Doar cinci locații mai sunt cu garaje in intreg cartierul Soarelui! In curand, așa cum am mai spus, acesta va deveni primul cartier din țara fara niciun garaj! In locul…

- Va reamintim, inca din toamna lui 2018, aproape 150 de copii de la Școala 30 din Soarelui iși țin orele in construcții modulare, așa-zisele containere, care au fost amenajate in sali de clasa. Unele dintre ele arata mai bine decat salile existente deja in unitatea școlara. „In acest…

- Una dintre cele mai importante investiții ale Consiliului Județean pentru timișoreni și timișeni a intrat in linie dreapta. Largirea la patru benzi a drumului județean Timișoara – Moșnița Noua a fost publicata pe SICAP. Lucrarea are o valoare estimata de 30.000.000 lei, fara TVA, fondurile necesare…