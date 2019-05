Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Timișoara 2021 Capitala Europeana a Culturii a facut, ieri, un pas extrem de important in perspectiva evenimentului care va incepe peste mai puțin de doi ani. Președintele consiliului director Horațiu Rada a depus, oficial, la Guvern toate documentele și cererea pentru ca asociația sa fie…

- Adunarea Generala a membrilor Asociatiei Timisoara 2021- Capitala Europeana a Culturii l-a cooptat pe actorul Ion Caramitru in Consiliul Director al Asociatiei, in calitate de personalitate publica din domeniul culturii, cu profil international.

- Asociația Timișoara 2021 Capitala Europeana a Culturii, Asociația Patronala Horetim, care grupeaza reprezentanții industriei ospitalitații din Timișoara au organizat, astazi, o dezbatere care a avut ca principal subiect problemele cu care se confrunta orașul in perspectiva evenimentului de peste doi.…

- Asociatia Timisoara 2021 – Capitala Europeana a Culturii in parteneriat cu Centrul Cultural Plai si comunitatea creativa a orasului organizeaza, in perioada 18-22 martie 2019, evenimentul The Lightning Project, din cadrul proiectului BEGA!

Asociația Timișoara 2021 – Capitala Europeana a Culturii in parteneriat cu Centrul Cultural Plai și comunitatea creativa a orașului organizeaza, in perioada

Intrucat anii de pregatire a proiectului pentru Capitala Europeana a Culturii sunt extrem de importanți pentru un 2021 de success, Asociația Timișoara 2021

- Asociația Timișoara 2021-Capitala Europeana a Culturii lanseaza un nou apel public pentru inscrierea la seminariile TMwork dedicate dezvoltarii de noi competențe pentru operatorii culturali, parte a programului POWER STATION. Atelierul TMwork #5: Productie (Art Production) va avea loc in perioada 28-29…

- In 25 februarie a avut loc Adunarea Generala a membrilor Asociației Timișoara 2021 – Capitala Europeana a Culturii și au fost analizate 122 de cereri de adeziune. In urma discuțiilor, prin votul membrilor prezenți, au fost votate și validate 46 de cereri de adeziune, din care: 9 dosare…