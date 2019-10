Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputaților a adoptat, marți, in calitate de for decizional, proiectul de lege care prevede ca extinderea cimitirelor in funcțiune este exceptata de la obținerea unei autorizații de construire. Extinderea acestora se face fara aplicarea regulilor stabilite pentru inființarea cimitirelor.Proiectul…

- Amenzi mai mari pentru angajatorii care nu platesc orele suplimentare/ Violeta Raduț: “Se repara o situație ce poate fi calificata inechitabila” in Politic / on 19/09/2019 at 10:34 / Angajatorii care incalca prevederile legale referitoare la munca suplimentara vor risca amenzi mai mari…

- Copiii care nu dețin certificat de naștere și CNP vor avea acces la serviciile medicale, potrivit unui proiect de lege al deputatei independente Oana Bizgan, adoptat miercuri cu unanimitate de voturi in Camera Deputaților. Legea va intra in vigoare dupa ce va fi promulgata de președintele Klaus Iohannis.…

- Angajatorii vor fi amendați pentru fiecare angajat care va face ore suplimentare de munca, susține Romania TV. Decizia a fost luata astazi in Parlament. S-a dat un vor final in Camera Deputaților pentru o modificare in Codul Muncii. Aceasta prevede ca angajatorul sa fie amendat pentru fiecare…

- Ieri, Camera Deputatilor a votat, in calitate de for decizional, cu 207 voturi „pentru”, 1 vot „impotriva” si 58 de abtineri, proiectul de lege privind eliminarea stampilei din administratia publica. Initiativa prevede ca institutiile administratiei publice nu vor mai fi obligate sa utilizeze stampila…

- Camera Deputaților a adoptat, decizional, proiectul de lege care prevede majorarea indemnizațiilor și a sporurilor pentru invalizii, veteranii și vaduvele de razboi, indemnizațiile fiind in medie de 5 ori mai mari. Proiectul a fost votat in unanimitate, cu 266 de voturi "pentru".Actul normativ…

- PSD „trebuie” sa plece! - decide președintele. Dar daca nu vrea? Președintele Klaus Iohannis le-a cerut liberalilor ca PSD sa plece de la guvernare și a anunțat ca va desemna un nou guvern, format dupa ce el va forma o noua majoritate guvernamentala in urma alegerilor fie ele și anticipate, dar care…