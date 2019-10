Stiri pe aceeasi tema

- Monica Vlad, o apropiata a celebrului designer, a postat pe Facebook un mesaj, in care ii linisteste pe toti prietenii si fanii lui Catalin Botezatu. Se pare ca acesta se recupereaza si va fi bine. Primele imagini cu Catalin Botezatu, pe patul de spital dupa de a fost operat de cancer la colon…

- Actrita Oana Pellea isi exprima regretul pentru moartea regizorului Alexandru Darie si isi aminteste ca prietenia ei cu acesta a inceput in copilaria lor. "Ne stim si iubim de cand aveam 4 si tu 7 ani. Ce atata graba, Ducu? Ai ars ca lumanarea din 'Trei surori'... repede si pana…

- Vaduva presedintelui tunisian Beji Caid Essebsi, decedat la 25 iulie, a incetat din viata duminica, in ziua in care tunisienii merg la vot pentru a alege un nou sef de stat, transmit dpa si AFP, conform agerpres.ro. "Mama mea Chadlia Farhat a murit, Dumnezeu s-o aiba in paza", a indicat pe Facebook…

- ”Mulțumesc, Laura. Și eu, chiar daca nu sunt irlandez”, spune dr. Mihai Craiu, cunoscut pediatru, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, Spitalul virtual pentru copii . El vorbește despre Laura Brennan, o tanara care a murit in martie 2019, la numai 26 de ani, din cauza unui cancer de col uterin provocat…

- Prezentatorul de televiziune Cristi Brancu trece prin cele mai grele momente. Mama sa a incetat din viața. Mama lui Cristi Brancu a murit la spital. Aceasta urmeaza sa fie inmormantata duminica, la Cimitirul Bellu din Capitala. "Ii mulțumesc. Ii mulțumesc pentru ca exist. Ii mulțumesc pentru o copilarie…

- Dupa declarața de presa data impreuna cu tatal Alexandrei Maceșanu, adolescenta dinsparuta din Caracal, unchiul ei, Alexandru Cumpanașu, și-a strigat revolta, pe pagina de Facebook. In ciuda tragediei ce a speriat o țara intreaga, femeile din Dobrosloveni continua sa se puna in pericol.

- Chef Adrian Hadean a povestit pe contul de socializare, cu ce probleme se confrunta fiul lui, Vladimir. Baiatul este alergic la ambrozie, o afecțiune greu de ținut sub control, iar vizitele la spital sunt extrem de importante. „'E oficial. Vladimir e alergic la ambrozie, buruiana mizeriei urbane pentru…

- Kamara a anunțat bucuros ca rezultatele tratamentului au inceput sa se vada și ca baiețelul lui incepe in curand cea de-a patra procedura cu celule stem. In varsta de 5 ani, fiul lui Kamara, diagnosticat cu tripareza spastica, se afla in Turcia, pentru cea de-a patra interventie medicala. Leon a…