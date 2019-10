Venus intră în Scorpion. Gelozie. Posesivitate. Pasiuni secrete. Cum sunt influențate zodiile Venus intra in zodia Scorpion pe data de 8 octombrie 2019 și astfel i se alatura lui Mercur, planeta comunicarii, care deja a pașit in acest mistic, profund, sensibil și secretos semn zodiacal. Venus este planeta iubirii, a frumuseții, dar și a banilor, insa, din pacate, ea nu rezoneaza deloc cu energia misteriosului Scorpion, aspect care o face sa raspunda la vibrații negative ale sale. Prin urmare, pana pe 1 noiembrie, atunci cand Venus va intra in zodia entuziastului și optimistului Sagetator, ne vom confrunta cu teste și tensiuni in relațiile parteneriale. In plus, punctam ca atmosfera tensionata… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

