Venezuela: Se fac progrese în negocierile dintre puterea şi opoziţie Dupa 4 zile de discutii, partile au informat, separat si succint, despre continuarea negocierilor, fara a preciza daca sesiunea actuala s-a incheiat. Cele doua delegatii s-a angajat sa pastreze discretia in privinta continutului discutiilor mediate de Norvegia. Anterior, in cursul aceleiasi zile, ministerul norvegian de externe a anuntat, intr-un comunicat de presa, ca cele doua parti 'continua negocierile incepute la Oslo' in luna mai 'intr-o maniera continua si activa'. 'Insistam asupra necesitatii ca partile sa adopte o prudenta maxima in comentariile si declaratiile lor referitoare la acest… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

