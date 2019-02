Stiri pe aceeasi tema

- Președintele venezuelean Nicolas Maduro i-a trimis o scrisoare Papei Francisc în care cere sa îl ajute în ”facilitarea dialogului” pe fondul crizei politice și a presiunii vestice pentru ca el sa se retraga, a spus la Abu Dhabi secretarul de stat al Sfântului Scaun,…

- Spania, Franța, Marea Britanie, Suedia, Austria, Danemarca și Germania il recunosc pe Juan Guaido ca președinte interimar al Venezuelei. Decizia vine dupa ce ultimatumul dat lui Nicolas Maduro de a organiza alegeri anticipate a expirat, potrivit The Guardian și Reuters.

- Nicolas Maduro a respins duminica ultimatul mai multor țari europene pentru organizarea unor noi alegeri prezidențiale, care a expirat la sfârșitul acestei zile conform AFP.Într-un interviu acordat canalului spaniol de televiziune La Sexta, Maduro a declarat ca nu va face dovada…

- Uniunea Europeana (UE) va forma un grup de contact international pentru a ajuta la organizarea de noi alegeri prezidentiale in Venezuela, a anuntat joi sefa diplomatiei europene Federica Mogherini, informeaza AFP. Decizia de a-l recunoaste pe Juan Guaido drept presedinte interimar este 'o prerogativa…

- 'Vom lucra pentru a stabiliza economia, pentru a raspunde imediat la urgentele umanitare, pentru restabilirea serviciilor publice si depasirea saraciei', subliniaza intr-o postare de pe Twitter deputatul social-democrat de 35 de ani, sef al legislativului de la Caracas. 'Stim cum sa ajungem…

- Manfred Weber este favorit în preluarea funcției de președinte al Comisiei Europene. Conservatorul german a discutat cu jurnaliștii de la DW despre dezamagirea sa fața de raspunsul blocului comunitar la criza politica din Venezuela. Liderul celui mai mare grup politic din…

- Venezuela a respins ultimatumul europenilor, a declarat seful unei diplomatii pentru agentia franceza de stiri, dupa ce Franta, Spania, Germania si Marea Britanie s-au declarat pregatite sa-l recunoasca pe opozantul Juan Guaido drept presedinte al Venezuelei, in termen de opt zile, in cazul in care…

- Cele mai mari ferme aparțin strainilor, in mare parte veniți din Asia, nu celor autohtoni sau celor din Uniunea Europeana. Mai mult de 60% din cifra de afaceri pe care a produs-o agricultura anul trecut, respectiv 79 de miliarde de lei, a fost realizata de firmele cu acționariat din afara țarii,…