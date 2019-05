Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea Constituanta a Venezuelei, susținatoare a președintelui Nicolas Maduro, se pregatește sa ridice imunitatea deputaților Parlamentului, singura instituție condusa de opoziție, care au susținut marți revolta militara eșuata, a declarat duminica numarul doi al puterii chaviste, citat de AFP."Procuratura…

- Partidul la putere in Venezuela, PSUV, a lansat marti un apel la noi manifestatii, pe 27 aprilie si 1 Mai, pentru a contracara apelurile la mobilizare lansate de opozantul Juan Guaido care doreste sa mentina presiunea asupra guvernului condus de Nicolas Maduro, transmite AFP. "Dorim sa ii chemam pe…

- Adunarea Constituanta venezueleana i-a ridicat marti imunitatea si a autorizat urmarirea penala pentru uzurpare de functie impotriva presedintelui parlamentului, Juan Guaido, recunoscut ca presedinte interimar de peste 50 de tari, relateaza AFP. Adunarea Constituanta a votat in unanimitate…

- Nicolas Maduro, președintele Venezuelei, a anunțat sambata ca este de acord cu organizarea de alegeri legislative anticipate in acest an. Alegerile au fost cerute de Adunarea Constituanta, fidela actualei puteri. Președintele a declarat, sambata in Caracas, in fața unei mulțimi de simpatizanți ca ”Sunt…