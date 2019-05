Stiri pe aceeasi tema

- Ca urmare a ciocnirilor dintre susținatorii opoziției și forțele pro-guvernamentale, desfașurate miercuri in capitala Venezuelei, o femeie a fost impușcata, iar zeci de persoane au fost ranite. Forțele armate au reacționat cu gaze lacrimogene și tunuri cu apa. Liderul opoziției, Juan Guaido, a cerut…

- Venezuela a vandut aur in valoare de 400 milioane de dolari, in pofida extinderii sanctiunilor internationale destinate inghetarii activelor acestei tari sud-americane, au declarat pentru Bloomberg doua surse din apropierea acestui dosar, relateaza Agerpres. Vanzarea unei parti din rezerva de aur…

- Parlamentul de la Caracas, controlat de Opozitie, a decretat, luni, starea de alerta la solicitarea lui Juan Guaido, autoproclamat presedinte interimar al tarii, dupa patru zile in care au avut loc pene de curent. "Starea de alerta este decretata pe intreg teritoriul national (...) din cauza…

- Presedintele ales al Venezuelei, Nicolas Maduro, a pus joi pe seama „imperialismului american” o pana de curent care a afectat mare parte din teritoriul tarii sale, transmite Agerpres. Secretarul de stat american Mike Pompeo a raspuns tot prin intermediul retelelor de socializare: „Pana de curent…

- Președintele de la Caracas, Nicolas Maduro, a sugerat ca liderul opoziției din Venezuela, Juan Guaido, ar putea fi arestat in momentul intoarcerii din vizita in Columbia, informeaza agenția de știri Dpa preluate de mediafax. "Nu poate ca pur și simplu sa vina și sa plece. Va trebui sa fie…

- Rusia va recunoaște rezultatul unor eventuale alegeri anticipate in Venezuela doar in cazul in care președintele venezuelean Nicolas Maduro va cere organizarea acestora, a declarat ambasadorul rus la Caracas, Vladimir Zayemsky, relateaza site-ul agenției Tass. "Daca decizia de a ține astfel…

- Zeci de mii de oameni au ieșit sambata pe strazile din Caracas pentru a-i sprijini pe Nicolas Maduro și Juan Guaido, in cadrul a doua manifestații separate, avand in vedere ca cei doi sunt rivali. Guaido a declarat ca mișcarea de opoziție din Venezuela ar trebui sa ocupe strazile, in timp ce Maduro…

- Nicolas Maduro, președintele Venezuelei, a anunțat sambata ca este de acord cu organizarea de alegeri legislative anticipate in acest an. Alegerile au fost cerute de Adunarea Constituanta, fidela actualei puteri. Președintele a declarat, sambata in Caracas, in fața unei mulțimi de simpatizanți ca ”Sunt…