- Intr-un text fara caracter obligatoriu adoptat cu 455 de voturi pentru (cu 85 impotriva si 105 abtineri), eurodeputatii reuniti la Strasbourg au cerut ''Consiliului European, statelor membre sa adopte noi sanctiuni care vizeaza autoritatile de stat responsabile de incalcarea drepturilor omului si…

- Reprezentantii presedintelui parlamentului Juan Guaido, recunoscut drept presedinte interimar al Venezuelei de peste cincizeci de tari, se vor intoarce in Barbados pentru a continua negocierile initiate in mai cu guvernul lui Nicolas Maduro sub auspiciile Norvegiei, transmite luni EFE. …

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, s-a declarat luni "optimist" dupa reluarea dialogului intre reprezentanti ai guvernului sau si ai opozitiei pe insula Barbados din Caraibe, pentru a incerca sa puna capat crizei politice care zguduie tara, relateaza AFP potrivit Agerpres. "Sunt foarte…

- Opozantul venezuelean Juan Guaido a respins declaratiile guvernului care a anuntat miercuri ca a dejucat o tentativa de lovitura de stat militara, si a lansat un nou apel armatei sa inceteze sprijinul acordat presedintelui socialist Nicolas Maduro, relateaza AFP. "Este pentru a nu stiu…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a propus organizarea de alegeri anticipate pentru Adunarea Nationala condusa de liderul opozitiei Juan Guaido, conform BBC preluat de news.roVorbind in fata sustinatorilor la Caracas, Maduro nu a stabilit o data pentru vot, care ar urma sa aiba loc in…

- Este pentru a doua oara cand astfel de convorbiri au loc in capitala Norvegiei, dupa NRK, potrivit careia negocieri intre puterea lui Nicolas Maduro si opozitia lui Juan Guaido au avut loc de asemenea in trecut in Cuba. Ministerul norvegian al Afacerilor Externe nu a fost imediat disponibil pentru…