Stiri pe aceeasi tema

- Israelul a anunțat, astazi, ca-l recunoaste pe liderul opoziției din Venezuela, Juan Guaido, drept președinte interimar al țarii. Premierul Benjamin Netanyahu a declarat ca Israelul se alatura Statelor Unite, Canadei, țarilor din America Latina și țarilor europene care îl recunosc pe Guiado…

- Familia Regala a avut in anul 2018 un amplu periplu intern si international, insumand 375 actiuni publice in Capitala si in comunitati din tara, pe teme militare, diplomatice, economice, educationale, sociale, sportive, de sanatate, stiintifice si artistice si 14 vizite in strainatate. Dintre acestea…

- Un britanic a castigat de Revelion un pot de 115 milioane de lire (127.7 milioane euro) la extragerea de Anul Nou a loteriei EuroMillions. Este al patrulea cel mai mare castigator din istorie loteriei britanice, scrie BBC. A fost un sfarsit de an bun pentru jucatorii britanici. Alti 10 oameni au bagat…

- Peste 29.7% dintre români își fac nevoile la WC-ul din curte, arata statisticile pe anul 2017. Deși în scadere fața de cifrele din 2016 (32.6%), numarul celor care nu dispun de toaleta interioara este de 10 ori mai mare fața de media din Uniunea Europeana de doar 2.4%. România…

- Acest rezultat a dus la un sold negativ pentru Uniunea Europeana, de minus 22 miliarde de euro, in comparatie cu restul lumii. Cea mai mare parte a transferurilor personale constau in fluxuri de bani trimise de migranti in tarile lor de origine. Anul trecut, statele membre care au inregistrat…

- Cele mai mari ferme aparțin strainilor, in mare parte veniți din Asia, nu celor autohtoni sau celor din Uniunea Europeana. Mai mult de 60% din cifra de afaceri pe care a produs-o agricultura anul trecut, respectiv 79 de miliarde de lei, a fost realizata de firmele cu acționariat din afara țarii,…

- Scriitoarea Ioana Parvulescu a primit marti seara, in cadrul unei ceremonii organizate la Viena, premiul Uniunii Europene pentru Literatura (European Union Prize for Literature – EUPL). Juriul, format din personalitati din Portugalia, Germania, Spania, Marea Britanie, Belgia si Grecia, a recompensat…

- Uniunea Europeana, Franța, Germania și Marea Britanie au declara vineri, intr-un comunicat de presa comun, ca regreta decizia Washingtonului de a reimpune sancțiuni asupra Iranului, relateaza site-ul agenției Reuters citat de Mediafax.