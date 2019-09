Stiri pe aceeasi tema

- Doua nave de salvare s au deplasat, aseara, in largul Marii Negre, la circa 27 mile marine travers de Portul Constanta pentru a cauta un iaht, sub pavilion Austria cu o persoana la bord ce nu mai raspundea la apelurile autoritatilor portuare romane.In urma solicitarii o nava a Garzii de Coasta impreuna…

- Un velier pavilion Olanda este cautat, vineri seara, de nave ale Garzii de Coasta si ale Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare, dupa ce ar fi disparut in Marea Neagra, la bordul sau aflandu-se un cetatean austriac potrivit news.roPotrivit reprezentantilor Garzii de Coasta, in…

- Un velier si o salupa, aflate in pericol in Marea Neagra, dupa ce primului i se rupsese catargului, iar a doua ambarcatiune a ramas fara motor, au fost salvate si aduse la tarm de o nava a Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM). La bordul celor doua ambarcatiuni se aflau sapte…

- O intervenție are loc la aceasta ora in stațiunea Olimp, unde un barbat a intrat in mare pentru a-și salva cei doi copii de la inec, insa nu a mai putut ieși din apa. La aceasta ora, barbatul este cautat de o ambarcațiune a Agenției Romane de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM), insa marea este…

- Sapte persoane aflate la bordul unui pescador in Marea Neagra au fost salvate, miercuri, de reprezentantii Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM), intrucat ambarcatiunea respectiva se scufunda.

- Un iaht din Ucraina, cu cinci persoane la bord, care plutea in deriva in Marea Neagra dupa ce i s-a stricat carma, a fost salvat de autoritatile romane si adus in siguranta in Portul Constanta, transmite news.ro.Potrivit reprezentantilor Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare…

- Barbatul de 72 de ani dat marti disparut in mare, la Eforie Nord, in cautarea caruia au fost mobilizate echipaje de salvare cu ambarcatiuni, inclusiv de scafandri, a fost gasit, constatandu-se ca acesta, dupa ce a iesit singur din apa, s-a plimbat pe plaja, in conditiile in care familia sa alertase…