- Remus Radoi, administratorul firmelor de paza cu sediul in Caracal, convocat pentru audieri in dosarul crimelor pe care le-ar fi comis Gheorghe Dinca, a facut, vineri, noi precizari cu privire la implicatiile sefilor din politie si DIICOT in „trantirea“ diverselor anchete. El susține ca poate dovedi…

- Un martor care susține ca il cunoaște foarte bine pe Gheorghe Dinca face dezvaluiri explozive. Pentru Antena 3, barbatul, partener de afaceri cu apropiații criminalului din Caracal, a declarat cand l-a intalnit și ce a aflat intre timp.

- Premierul Viorica Dancila a plecat la Targoviște, la Catedrala Mitropolitana din oraș, unde are loc un mare pelerinaj la moaștele Sfantului Nifon.Organizatorii spun ca pana la ora 10.30 aproximativ 5.000 de persoane au trecut pe la moaștele Sfantului Nifon. Premierul Dancila a luat…

- Daniela Dinca, fiica monstrului din Caracal, a facut declarații pentru Antena 3 cu privire la tatal și la crima pe care a savarșit-o. Aceasta a spus ca nu a reușit sa vorbeasca cu el și ca nu...

- Avocatul lui Gheorghe Dinca, Claudiu Lascoschi, a declarat ca suspectul se plange ca este obosit, insa coopereaza cu anchetatorii, dovada fiind faptul ca au fost gasite probe in locurile indicate. Aparatorul a mai spus ca orice inculpat poate minți atunci cand este cercetat.„Nu conduce ancheta,…

- Fiica lui Gheorghe Dinca, Daniela, a facut miercuri la Antena 3 primele declarații despre suspiciunile de proxenetism care planeaza asupra cazului.„Maine vor fi declaratii”, a repetat fiica lui Dinca, intrebata daca face trafic cu minore. „Știți ce inseamna maine?”, a zis fata suspectului…

- Curtea in care Gheorghe Dinca le-a violat pe Luiza și pe Alexandra, și unde susține ca le-a și ars cadavrele, precum și casa suspectului, sunt desprinse parca dintr-un film de groaza, a povestit la Antena 3 un barbat care a intrat in casa la inceputul anului, dupa ce Dinca o sechestrase pe Luiza,…

- Avocatul Bogdan Alexandru, aparatorul numit din oficiu al lui Gheorghe Dinca, a afirmat marți ca informația care circula in presa, și anume ca Gheorghe Dinca și-a batut joc de anchetatori la reconstituire, este falsa.„Exista o informație falsa in mass-media, și anume ca și-a batut joc de organele…