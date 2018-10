Vasluienii duc mai departe “Stafeta Veteranilor” | VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- INITIATIVA… Vasluienii se alatura actiunii “Stafeta Veteranilor”. Membrii traseului rosu au ajuns ieri in oras si isi vor continua azi drumul spre Iasi. Plecarea va avea loc la ora 09:30, din fata statuii lui Stefan cel Mare. Li se vor alatura alergatorii grupului “Atlet de orice varsta” din Barlad,…

- Un tanar de 19 ani, Stefan M., a murit duminica, dupa ce a cazut de la etajul 5 al blocului in care locuia. In casa nu a fost gasit vreun bilet de adio care sa justifice un eventual suicid, iar mama tanarului, alaturi de care locuia, nu poate fi audiata pentru ca a intrat in stare de soc.

- Ionel Danciulescu, fostul directorul general al lui Dinamo, a anunțat in aceasta seara desparțirea de formația din Ștefan cel Mare. Poli Iași - Dinamo e astazi, de la 21:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. "Nu cred ca ceea ce am anunțat in aceasta…

- Faptul ca Dinamo ocupa un rusinos loc 10 dupa primele opt etape ale Ligii 1 Betano nu-l sperie pe tehnicianul ”cainilor”, Florin Bratu, care se gandeste momentan la meciul ce va urma. Echipa sa se va deplasa la Iasi, unde o va intalni pe Poli, echipa antrenata de Flavius Stoican.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de instabilitate atmosferica accentuata, valabila pentru toata tara. Aceasta este valabila in intervalul 5 septembrie, ora 12:00 – 6 septembrie, ora 3:00. “In dupa-amiaza și seara zilei de miercuri, 5 septembrie, in cea mai mare parte…

- Un microbuz de transport persoane, in care se aflau 14 calatori, a fost implicat, marți dupa-amiaza, intr-un accident petrecut pe un drum național din județul Vaslui. Accidentul a avut loc dupa ce șoferul ar fi incercat sa depașeasca pe linie continua o mașina care intenționa sa vireze, tot ilegal,…

- Un tanar de 32 de ani din Iași a fost preluat ieri dupa amiaza de la Barlad, de un elicopter SMURD și transportat la clinica de neurochirurgie Iași, dupa ce in cursul nopții a fost victima unui accident rutier grav produs pe raza localitații Badeana.

- Un barbat de 50 ani, din municipiul Iasi, a condus autoturismul pe raza comunei Munteni, circuland dinspre Barlad catre Tecuci si, pierzand controlul directiei de mers, a parasit partea carosabila si s-a oprit in gardul unei locuinte. In urma impactului, a rezultat vatamarea corporala a conducatorului…