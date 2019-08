Aeroportul International din San Francisco (SFO) a pus marti in aplicare o interdictie privind vanzarea de sticle de apa din plastic de unica folosinta in magazinele aeroportului, relateaza miercuri Xinhua.



"Incepand de astazi, pe SFO este interzisa vanzarea de sticle de apa de unica folosinta", a anuntat marti aeroportul pe contul sau oficial de Twitter.



Aeroportul a anuntat ca anul trecut au fost vandute aproape 4 milioane de sticle de apa din plastic, iar multe dintre acestea nu au ajuns in cosul de reciclare.



"In medie, aproximativ 9.000 de sticle sunt cumparate…