Stiri pe aceeasi tema

- Dezvaluire din ultimul an arata ca de multe ori in spatele dosarelor anticorupție din Romania nu se aflau doar comenzi politice sau razbunari, ci și idile amoroase, gelozii, fantezii și dorințe. Joi seara, la Antena 3, Mihai Gadea a prezentat in emisiunea Sinteza Zilei o informație uriașa. Este vorba…

- "Am semnat-o deja astazi dupa-amiaza (proiectul de lege pentru sanctionarea dublului standard -n.r.), impreuna cu Vali Steriu am lucrat la ea. Nu este o lege complicata, e foarte simpla, dar e foarte dura. (...) Legea iese din Parlament in sesiunea asta obligatoriu. In luna iunie iese, in procedura…

- Mircea Badea, realizatorul emisiunea "In gura presei" de la Antena 3, reactioneaza dur la declaratiile cunoscutului preot Constantin Necula despre dosare politice. Dupa ce preotul a afirmat ca "Mantuitorul nu s-ar fi plans ca i s-a facut dosar politic", Badea ii ureaza acestuia sa ajunga la inchisoare…

- Dan Barna, liderul USR, spune ca România se confrunta azi cu cea mai grava situație juridica de la instalarea PSD la guvernare: "un nimic" a modificat legea în Parlament pentru a scapa de dosarele penale.

- "Trebuie finalizata proiectarea si, in 20 mai, dam ordinul de incepere a lucrarilor, venim sa deschidem santierul (pe tronsonul Brasov-Cristian -n.r.). Restul proiectului lansat in PPP - in doua saptamani incep negocierile cu consortiul chinezo-turc, pentru conditiile in care se va semna contractul",…

- Președintele Senatului a reacționat imediat dupa achitare, la Antena 3. Calin Popescu Tariceanu declara, la Antena 3: "O astfel de decizie nu are decat sa ma bucure, dar bucuria mea e parțiala. (...) Presiunea publica i-a afectat pe toți cei din jurul meu. In același timp, am vazut cum s-au…

- "Eu nu cred ca va fi schimbat ministru Tudorel Toader. Din acel moment, lui Klaus Iohannis i s-ar oferi cea mai buna minge. El nu va accepta nici ministrii interimari la Justitie, asta ca sa stim despre ce vorbim. Cand Ponta a dat-o deoparte pe Mona Pivniceru, care incepuse sa faca justitie in Romania,…

- Sebastian Ghita a anuntat ca nu va face o alianta cu Victor Ponta. " Victor Ponta are drumul sau si ideile sale, si priveste felul in care evolueaza Europa cu mai multe idei internationaliste, in timp ce eu vad o Romanie suverana si dreapta si mandra. Aici, cu toata buna relatie, gandurile…