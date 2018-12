Stiri pe aceeasi tema

- Cu drapele din perioada interbelica, 100 de romani din județul Covasna vor reface Drumul Unirii catre Cetatea Alba Iulia, prin Marșul Centenarului Marii Uniri, in perioada 25 noiembrie – 1 decembrie 2018. Proiectul se deruleaza prin intermediul Ministerului Afacerilor de Interne, fiind finanțat de la…

- Directorul Colegiului Național „Tudor Arghezi ”din Targu Carbunești , Liliana Dumitrescu, a inițiat un proiect inovativ și ambițios care are drept scop transformarea laboratorului de chimie, vechi de 61 ani, și a orelor de chimie, in cadrul optim și eficient necesar pregatirii elevilor de azi, pentru…

- La Muzeul Etnografic al Transilvaniei va avea loc, duminica, de la ora 13:00, vernisajul expoziției de ii ”POVEȘTI CUSUTE VECHI ȘI NOI”, organizata de Asociația Oameni Buni. Evenimentul se va derula la sediul central al Muzeului Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca, str. Memorandumului, nr. 21,…

- In acest sens, Popa a sustinut ca, pana la sfarsitul anului, va fi lansata licitatia pentru revizuirea studiilor de fezabilitate, iar banii necesari vor fi asigurati din fonduri europene. Seful PSD Iasi a avut o conferinta de presa comuna cu Bogdan Balaniscu, consilier al ministrului Transporturilor,…

- Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Maramures deruleaza proiectul cultural intitulat Comori din Tara Codrului. Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Administratiei Fondului Cultural National. Recent, la Scoala Gimnaziala din Oarta de Sus a fost organizat atelierul de lucru si creatie…

- Adrian Stoicoi a primit patru ani de inchisoare pentru implicarea in traficul de comori dacice. Magistratii au explicat in motivarea sentintei de ce l-au achitat fata de acuzatiile ca a ascuns in apropierea casei 138 de kosoni de aur, in valoare de aproape 100.000 de euro.

- 22.20 Circulația rutiera a fost deblocata intre Hoghiz și Rupea Gara. 22.07 In cazul accidentului in care un TIR a cazut peste un autoturism, o victima a decedat, una este conștienta (traumatism abdominal si de coloana cervicala) si a mai fost asistata o femeie ce ar fi iesit singura din mașina, conștienta,…

- Emoții aduse din inima Caucazului in Capitala. Unul dintre cele mai vechi teatre din Georgia, "Valerian Gunia" din orașul Poti, este gazduit in aceste zile de Teatrul "Eugene Ionesco". Oaspeții au ajuns la Chișinau in cadrul unui turneu european.