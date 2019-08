Stiri pe aceeasi tema

- Un funcționar public din administrație caștiga peste 4.900 de lei net, cu 58% decat angajații din restul economiei. Acest lucru a dus la o migrare a salariaților din sectorul privat catre cel bugetar. In mediul privat, un salariu similar il au doar IT-știi cu ani buni de experiența, a relatat președintele…

- Un proiect de hotarâre privind acordarea sporului pentru conditii de munca pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului, Serviciul pentru administrarea parcarilor si Cantina de Ajutor Social a fost votat, miercuri, într-o sedinta de…

- Codul administrativ, intrat in vigoare la sfarșitul saptamanii trecute, stabilește, printre altele, abaterile disciplinare pe care un funcționar public le-ar putea comite și cum poate fi acesta sancționat pentru ele. Potrivit documentului, incalcarea cu vinovatie de catre functionarii publici a indatoririlor…

- In timp ce Gigel Jianu se vaieta public de grava situație financiara in care a adus Primaria Motru, pe alta parte recompenseaza o parte din subalternii fideli, cu sejururi gratuite in destinații turistice costisitoare. Astfel, incepand de astazi, 22 de angajați ai Primariei Motru vor face cursuri la…

- Limba engleza este o enigma pentru multi functionari publici. Multi dintre angajatii statului, care au contact direct cu publicul, sunt in imposibilitatea de a comunica intr-o limba de circulatie internationala. Se blocheaza inca de la prima intrebare.

- In ciuda tuturor criticilor, premierul Viorica Dancila a anuntat ca joi Guvernul s-ar putea sa adopte prin OUG Codul Administrativ. "Nu am vazut inca lista cu actele normative pe care le vom adopta maine in cadrul sedintei de guvern. Daca sunt indeplinite toate criteriile (OUG are…

- Președintele fracțiunii PDM, Pavel Filip, reclama abuzuri ale noiii guvernari fata de functionarii publici. Potrivit oficialului, mai multi angajati de stat au fost obligați sa semneze cereri de demisie.

- Președintele Klaus Iohannis a trimis vineri Curții Constituționale o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru completarea art. 10 din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar.Va prezentam textul integral al sesizarii: București, 24 mai 2019Domnului…