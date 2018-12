Vali Lazăr – participant la un meci caritabil Legitimat la ultima clasata in Liga I din Qatar, Al Kharitiyat, ploiesteanul Valentin Lazar nu a pierdut prilejul ca, in scurta vacanta de iarna, sa participle la un meci caritabil. Ploiesteanul a raspuns afirmativ invitatiei facuta de clubul CS Coltea 1920 Brasov, care a organizat cea de-a patra ediție a evenimentului „Meciul Stelelor de Craciun”. Cei aproximativ 1000 de spectatori prezenți la Sala Sporturilor „Dumitru Popescu Colibași” au putut vedea pe parchetul Salii Sporturilor din Brașov fostele glorii ale celor de la FC Brașov care au adus pe „Tineretului” marele Inter a lui Ronaldo, Adriano,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ca in fiecare an, in prag de Sarbatori, clubul CS COLȚEA 1920 a organizat serbarea de sfirșit de an printr-un meci in scop caritabil. Cei aproximativ 1000 de spectatori prezenți sambata seara la Sala Sporturilor „Dumitru Popescu Colibași” au putut vedea pe parchetul Salii Sporturilor din Brașov fostele…

- Pe 22 decembrie 2018, de la ora 19.00, la Sala Sporturilor „Dumitru Popescu Colibași”, sunteți invitați la evenimentul caritabil „Meciul Stelelor de Craciun”, ajuns la cea de-a IV-a ediție. Spectacolul fotbalistic va fi asigurat de: FC Brașov UEFA 2001 (echipa formata din jucatorii care au adus ultima…

- Politia Romana a incheiat un protocol cu reprezentantii Companiei pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere. Agentii de circulație ii vor identifica pe șoferii vitezomani, folosind camerele de supraveghere. Acestea au rol de radare. Radarul fix incepe sa functioneze atunci cand rotile din fata ale…

- Primele detalii despre autobuzele turistice spre Castelul Bran și Cetatea Rașnov. Inițiativa aparține unei companii din Brașov care a vandut Simonei Halep hotelul din Poiana Brașov. Turiștii vor avea ocazia de a face un tur profesionist pe ruta Brașov-Poiana Brașov-Cetatea Rașnov-Dino Park-Castelul…

- Echipa de seniori a clubului Colțea 1920 Brașov joaca ultimul meci din anul 2018 pe propriul teren. In runda a XII-a din liga a patra, baieții pregatiți de Liviu Nicolae primesc vizita formației Precizia Sacele, sambata, 10.11.2018, de la ora 11.00. Se anunța o partida spectaculoasa in ciuda diferenței…

- Un accident rutier a avut loc sambata dimineața pe DN11, la ieșirea din localitatea Lunca Calnicului (comuna Prejmer). Potrivit infomațiilor primite de la un cititor, in accident au fost implicate un camion de mic tonaj, un microbuz in care se aflau patru persoane (fara probleme) și un autoturism de…

- Compania Apa Brașov anunța ca, in zilele de 30 și 31 octombrie, furnizarea apei va fi intrerupta in mai multe zone ale județului, ca urmare a unor lucrari la rețeaua publica de alimentare cu apa. Astfel, marți, 30 octombrie, intre orele 8.30 si 13.00, va fi intrerupta alimentarea cu apa in municipiul…

- ACS Fotbal Comuna Recea a invins sambata, 27 octombrie, in deplasare, formatia AFC Harman, scor 3-0 (2-0), intr-un meci contand pentru etapa a 10 din Seria 5 a Ligii a III-a la fotbal. Pentru echipa maramureseaan au punctat Ioan Opris (16), Alin Bota (45+1 – penalty) si Sergiu Ciocan (71). In urma acestei…